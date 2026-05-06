Taxa de desemprego fixa-se nos 6,1% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego fixou-se em 6,1% nos três primeiros meses do ano, refletindo uma subida face ao trimestre anterior, mas mantendo uma trajetória de descida em termos homólogos, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de desemprego foi estimada em 6,1%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao do trimestre anterior e inferior em 0,5 pontos percentuais por comparação com o mesmo trimestre do ano anterior“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Dados do INE mostram que entre janeiro e março, a população desempregada, estimada em 346,3 mil pessoas, aumentou 6,1% (20,0 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 5,3% (19,5 mil) face ao trimestre homólogo.

No mesmo período, 35,6% dos desempregados encontravam-se nessa situação há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), uma redução de 0,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior e de 1,3 pontos percentuais em termos homólogos. Esta realidade foi mais expressiva entre os homens (38,0%) e entre os indivíduos com, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (48,0%), com prevalência semelhante nos grupos etários dos 45 aos 54 anos (52,5%) e dos 55 aos 74 anos (53,4%).

Por sua vez, a população empregada foi estimada em 5.300,8 mil pessoas, traduzindo uma diminuição de 0,7% (38,7 mil) em cadeia, mas um aumento de 2,3% (119,4 mil) face ao período homólogo.

Já a taxa de emprego situou-se em 57,3%, recuando 0,4 pontos percentuais face ao quarto trimestre de 2025 e subindo 0,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano.

O INE acrescenta ainda que a proporção de trabalhadores em teletrabalho — isto é, a exercer funções a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação — atingiu 21,1% (1.118,9 mil pessoas), ligeiramente abaixo do trimestre anterior (-0,1 pontos percentuais), mas acima do registado um ano antes (+0,2 pontos percentuais).

Destaque, por fim, para a população inativa com 16 e mais anos, que aumentou 0,2% em relação ao trimestre anterior e diminuiu 0,3% em termos homólogos.