Tripulantes de cabine convocam assembleia para decidir adesão à greve geral

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu pedir a convocação de uma assembleia geral para levar a votos a participação dos tripulantes de cabine na greve geral, convocada pela CGTP, para o dia 3 de junho.

“Perante a atual conjuntura política e laboral, em que assistimos a um ataque sem precedentes a direitos consagrados e princípios fundamentais, conquistados com esforço ao longo das últimas décadas, a Direção do SNPVAC considera que não pode ficar indiferente ou à margem da decisão“, afirma num comunicado enviado aos associados.

“Deste modo, e sem qualquer conotação ideológica, mas com elevado sentido social e político, a Direção solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma Assembleia Geral para decidir a nossa participação, ou não, na Greve convocada para o próximo dia 3 de junho contra o novo Pacote Laboral”, acrescenta a nota.

O secretário-geral da CGTP anunciou no Dia do Trabalhador a convocação de uma nova greve geral contra a reforma da lei do trabalho no 3 de junho. Ao contrário do que aconteceu na greve de 11 de dezembro, a UGT não tem mostrado, desta vez, intenção de se juntar à CGTP.

Os tripulantes de cabine aprovaram por larga maioria a participação na paralisação geral que juntou as duas centrais sindicais há cinco meses, também contra as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo.