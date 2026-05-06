Ataque ao Irão

Direto EUA e Irão podem estar prestes a chegar a acordo para acabar com a guerra

  • ECO
  • 7:29

Trump mandou suspender a operação dos EUA para escoltar navios através do estreito de Ormuz, em vigor há apenas um dia, numa iniciativa para chegar a um acordo com o Irão.

Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a suspensão da operação dos EUA para escoltar navios através do estreito de Ormuz, em vigor há apenas um dia, numa iniciativa para chegar a um acordo com o Irão.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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