Victoria muda serviços para renovado edifício Prémio Valmor em Lisboa

A Victoria Seguros conta com um novo espaço em Lisboa, localizado a 300 metros da Praça Marquês de Pombal e da sede localizada na avenida da Liberdade. O edifício de escritórios batizado CCB 46, já contava com um prémio Valmor e foi agora eleito o melhor projeto de Reabilitação Urbana no Salão Imobiliário de Lisboa 2026.

O imóvel é o número 46 da Rua Camilo Castelo Branco, adquirido em 2014 pela Victoria Seguros pelo montante de Euros 14,9 milhões de euros e avaliado, no final de 2024, em cerca de 24 milhões.

Composto por seis pisos, o CCB 46 integra atualmente escritórios da Victoria Seguros em cerca de 1.870 m² de área bruta locável, distribuídos pelos pisos 0, 1 e 2. Os restantes pisos — com cerca de 1.675 m² adicionais, — encontram-se disponíveis para arrendamento.

Os espaço comuns do edifício incluem receção, mezzanine, anfiteatro equipado para projeções, salas de reunião e vários terraços. “Estes elementos foram propositadamente pensados para criar um ambiente dinâmico e proporcionar momentos de trabalho práticos, colaborativos e de partilha”, diz a seguradora.

“Para nós, o CCB 46 é mais do que um novo espaço de trabalho. É um investimento na cidade, nas pessoas e representa uma aposta no futuro do trabalho”, qualifica Francisco Campilho, CEO da Victoria Seguros.