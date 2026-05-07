5 coisas que vão marcar o dia

A REN e a Navigator apresentam esta quinta-feira resultados, num dia marcado ainda pela divulgação do relatório da implementação da política monetária pelo Banco de Portugal (BdP), pela reunião da Comissão Permanente de Concertação Social presidida pela ministra Rosário Palma Ramalho e, também, pela publicação do relatório sobre as atividades desenvolvidas em 2025 pelo Tribunal de Contas Europeu. Arranca ainda a conferência “Integração Financeira Europeia 2026”, organizada pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu.

A Comissão Permanente de Concertação Social reúne

A Comissão Permanente de Concertação Social reúne-se sob a presidência da ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, com a presença do secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira. Em cima da mesa está a reforma da legislação laboral, num momento em que os parceiros sociais procuram um acordo em matérias como outsourcing, banco de horas individual, regras de reintegração após despedimento ilícito e formação contínua. O presidente da CIP já sinalizou abertura para convergência com a UGT nestes pontos numa tentativa de chegar a um eventual acordo.

Tribunal de Contas Europeu publica relatório de atividades

O Tribunal de Contas Europeu divulga o relatório anual das atividades desenvolvidas em 2025. O documento integra relatórios especiais, análises e pareceres que permitem avaliar a forma como os fundos da União Europeia estão a ser geridos, de forma a ajudar a melhorar a gestão financeira da União Europeia (UE) e servindo como um mecanismo de transparência e de prestação de contas.

Começa a conferência “Integração Financeira Europeia 2026”

Arranca a conferência “Integração Financeira Europeia 2026”, organizada pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu (BCE). Maria Luís Albuquerque, comissária europeia para os Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento, vai participar no evento, também Luis De Guindos, vice-presidente do BCE, e Frank Elderson, membro do Conselho Executivo e vice-presidente do Mecanismo Único de Supervisão do BCE, vão marcar presença. Em debate estarão temas estruturais para a economia europeia, incluindo a necessidade de reforçar a integração do setor bancário e o futuro dos sistemas de pensões, numa altura em que a UE procura ganhar competitividade global.

Dia de apresentação de resultados

A REN – Redes Energéticas Nacionais e a The Navigator Company, cotadas na bolsa de Lisboa, apresentam esta quinta-feira resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Tratam-se de duas cotadas com peso no setor energético e industrial, respetivamente.

Como está a política monetária a ser implementada?

O Banco de Portugal publica o relatório de implementação da política monetária, um documento que ajuda a perceber como estão a ser transmitidas as decisões do BCE à economia nacional. Em paralelo, será divulgado o indicador diário de atividade económica, que permite acompanhar sinais de curto prazo sobre o desempenho da economia portuguesa, num contexto ainda marcado por incerteza na inflação.