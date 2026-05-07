A inflação veste Prada. Como mudaram os preços em 20 anos

Do cone de gelado Santini a um T1 nas Avenidas Novas. Da revista Vogue a uma viagem a Milão, o que está mais caro (quase tudo) e o que está mais barato desde que estreou "O Diabo Veste Prada".

Em 2006, Jorge Sampaio deixava a Presidência da República e Cavaco Silva chegava a Belém, a taxa de desemprego estava nos 7,7%, o défice público era de 3,9% do PIB e ainda faltavam 10 anos para o ECO nascer. O que mudou em 20 anos? É o exercício de nostalgia que se impõe no momento em que a sequela de O Diabo Veste Prada chega às salas de cinema. Quanto custava um café? Qual era o salário mínimo? E as botas Chanel de Andy Sachs (Anne Hathaway) ainda estão disponíveis?

Revista Vogue



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2006

3,50 euros é o preço de capa do número de setembro da revista Vogue Portugal.

2026

12 euros, se for comprada no site Lighthouse Publishing, a editora da revista.

Bife do Café de São Bento

2006

O clássico bife, com o seu molho característico, situava-se aproximadamente entre 14 e 18 euros.

2026

O mesmo prato vale hoje, em média, entre 28 e 34 euros. E há mais mudanças: o Café que era da Rua de Bento está agora também em Cascais e na Baixa de Lisboa.

Café (ou bica)

2006

Custava entre 0,50 e 0,60 cêntimos.

2026

Entre 1 e 1,20 euros na maioria dos cafés.

Viagem de avião para Milão

2006

Um voo ida e volta Lisboa–Milão custava entre 150 e 300 euros, numa época em que as companhias aéreas low cost ainda estavam a crescer e não tinham tantas rotas.

2026

O mesmo trajeto para a cidade visitada por Miranda Priestley e Andy Sachs no filme O Diabo Veste Prada 2 pode custar entre 40 e 80 euros, em promoção e sem bagagem. Ou os mesmos 150 a 300 euros numa companhia aérea tradicional (com bagagem incluída).

Telemóvel topo de gama

2006

Um telemóvel topo de gama custava cerca de 550 a 700 euros. O modelo Nokia N93, por exemplo, foi lançado em vários países europeus, incluindo Portugal, por 550 euros.

2026

Um telefone topo de gama custa 1.300 a 1.600 euros. Exemplo: em Portugal, o iPhone 17 Pro começa nos 1.349 euros e o iPhone 17 Pro Max nos 1.499 euros. Mas o modelo N93 da Nokia continua a encontrar-se no mercado, por cerca de 100 euros, no eBay.

T-shirt branca da Zara

2006

Uma tshirt branca básica custava, em média, 7,95 a 9,95 euros.

2026

Hoje, o equivalente situa-se entre 12,95 e 19,95 euros. Antes como agora, depende do corte e da qualidade do material.

Botas Chanel



2006

As botas Chanel pretas por cima do joelho tornaram-se sinónimo do filme O Diabo Veste Prada e custavam então 1.500 dólares (1.200 euros).

2026

Hoje estão apenas disponíveis no mercado vintage e o mesmo modelo aparece por cerca de 4.154,58 dólares (cerca de 3.900 euros). A grande dificuldade é mesmo encontrá-las à venda.

Salário mínimo

2006

O salário mínimo era de 385,90 euros por mês.

2026

Hoje, o salário mínimo situa-se nos 920 euros mensais, diz o Decreto-Lei n.º 139/2025, de 29 de dezembro. A retribuição mínima mensal garantida mais do que duplicou em 20 anos, como se pode ver neste quadro.

Mala Birkin

2006

Um modelo standard da mala criada para a atriz Jane Birkin custava entre cinco e sete mil euros.

2026

Além da espera, que já existia, o preço de entrada situa-se entre nove mil e 12 mil euros numa loja Hermès. Os valores variam com o material, tamanho e ferragens. No mercado vintage, os preços podem ficar entre 15 mil e 20 mil euros e, em casos excecionais, os 8,6 milhões de euros como aconteceu em 2025 quando a Sotheby’s leiloou uma Birkin, de 1985, da própria Jane Birkin.

Calças de ganga Levi’s

2006

Um modelo popular como o 501 custava entre 60 e 80 euros, dependendo da coleção e acabamento.

2026

Hoje, as mesmas 501, dependendo da coleção e acabamento, podem custar entre 90 e 130 euros – o que representa um aumento de 40% a 70%.

T1 nas avenidas novas em Lisboa

2006

Um apartamento em Lisboa, com um quarto, podia custar entre 120.000 e 180.000 euros, variando segundo o estado de conservação e a localização exata. O metro quadrado estaria nos 1.245 euros e, segundo a imprensa, nesse ano, “o valor médio de avaliação bancária de habitação no continente registou um ténue aumento de 0,2%, o que compara com o crescimento de 3,1% no ano anterior”. Outra notícia, do início de 2007, dava conta de casas de luxo no centro de Lisboa a partir de 200 mil euros. Foi antes da crise de subprime e, em Portugal, pré-troika.

2026

O mesmo tipo de imóvel está avaliado em valores entre 350.000 e 550.000 euros. “Os preços medianos da habitação subiram 16,8% em 2025 face ao ano anterior, para 2.076 euros/m2, com a Grande Lisboa a ultrapassar em 1.363 euros/m2 o valor nacional”, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em abril de 2026.

Mestrado na Nova Business School

2006

O mestrado em Gestão ou Economia da Nova SBE existe justamente desde o ano letivo 2006/2007. Segundo o Diário da República, “as regras relativas a condições de matrícula, inscrição, reingresso e montante das propinas são fixadas anualmente, em conformidade com as disposições legais aplicáveis”. As propinas em estabelecimentos de ensino superior público nesse ano eram de 920 euros.

2026

Um mestrado regular em Gestão ou Economia na Nova SBE custa 12.149 euros para estudantes da União Europeia, incluindo 11.900 euros de propina base e 249 euros de donativo opcional. Para estudantes oriundos de países fora da União Europeia o total é 13.249 euros. Os dados da instituição.

Mercedes Maybach

2006

Neste caso, a comparação não é apenas de preços. É entre uma marca autónoma e a atual. Em 2006, o Maybach 57 custava entre 300 mil e 350 mil euros na Europa. A versão 62, mais longa, podia ultrapassar 400 mil euros.

2026

Um Mercedes-Maybach S-Class novo tem um valor entre 230 mil e 300 mil euros, em Portugal. Tudo depende dos extras.

Cone Santini, uma bola

2006

1,90 euros, de acordo com um artigo do Público desse ano.

2026

2,90 euros, na loja de Cascais.

Um bilhete de cinema para ver O Diabo Veste Prada

2006

O preço médio do bilhete de cinema em Portugal em 2006 era, segundo o ICA, de 4,17 euros.



2026

O preço de um bilhete para ver O Diabo Veste Prada 2 numa sala de cinema da Nos custa 7,55 euros. Ou seja, mais 81% do que em 2006.