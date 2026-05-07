Anacom promete “solução equilibrada” e sem “surpresas” para espetro das operadoras
Presidente do regulador tentou tranquilizar as operadoras que anseiam por uma solução para as licenças de espetro que expiram já em 2027.
Pressionada pelo ministro da tutela, e pelas empresas do setor, a acelerar no dossiê da renovação das licenças das operadoras que caducam já em 2027, a presidente da Anacom recusou esta quinta-feira avançar o que acontecerá a esse espetro. Mas garantiu que a solução será “equilibrada”, sem qualquer “surpresa” e “para breve”, ainda durante o ano de 2026.
Entrevistada esta quinta-feira no congresso anual da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), Sandra Maximiano reconheceu a necessidade de “grandes investimentos” nas redes por parte das empresas de telecomunicações e que é necessário “dar essa previsibilidade regulatória, para criarmos um ambiente em que os operadores invistam com segurança”.
Admitindo que o prazo está perto do fim, a presidente do regulador das comunicações afirmou, no entanto, que “não é surpresa para ninguém que a Anacom está a procurar uma solução equilibrada”.
“Não há aqui surpresa de voltar atrás numa solução que não seja equilibrada”, insistiu. “Por muito que [ainda] não haja Sentido Provável de Decisão e consulta pública, e as licenças muitas delas terminem em 2027, acho que há, em termos públicos, essa vontade [de ser uma solução equilibrada] e será em 2026”.
“Não conseguimos saltar já aqui para a consulta pública hoje, mas diria que está para breve”, referiu.
A presidente da Anacom falava minutos depois de o ministro da tutela, Miguel Pinto Luz, ter dito, no mesmo palco, que o regulador deve acelerar nesta matéria, para dar previsibilidade às empresas de telecomunicações: “Temos de fazer mais rápido do que mais tarde. É urgente dar essa previsibilidade que o setor merece”, referiu o ministro das Infraestruturas.
Em resposta, a presidente da Anacom salientou que “a questão da renovação das licenças de espetro é um ponto essencial e é o grande tema do momento, neste presente”.
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