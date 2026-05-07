Benfica reúne na Luz com os novos investidores da SAD que compraram posição ao “Rei dos frangos”

Uma reunião discreta, mas com implicações que podem mudar para sempre a estrutura de poder do Benfica. Esta manhã, no Estádio da Luz, os dirigentes encarnados sentaram-se frente a frente com o grupo de investidores norte-americanos que, nas últimas semanas, comprou 16,38% da Benfica SAD “Rei dos frangos”.

Segundo um comunicado do Sport Lisboa e Benfica, o clube “reuniu esta manhã, presencialmente, no Estádio da Luz, com o grupo de investidores norte-americanos que pretende adquirir uma posição acionista na Benfica SAD”, ao abrigo dos “direitos e deveres que lhe são conferidos pelos Estatutos”.

A reunião não foi de mera formalidade. “O Sport Lisboa e Benfica solicitou diversas informações adicionais, designadamente sobre aspetos potencialmente concorrenciais e estratégicos”, estando agora esses elementos “em fase de análise e avaliação jurídica”, segundo a mesma nota.

O clube da Luz procura deixar claro que não vai simplesmente assistir à entrada de novos acionistas sem exercer os poderes que tem para escrutinar quem senta à sua mesa. Em causa está uma transação de peso feita pela Entrepreneur Equity Partners SPV V, sedeada nos EUA, que pagou entre 10 e 11 euros por ação, quando a cotação era de 6,46 euros na véspera da operação.

Por detrás desta estrutura estão figuras com historial no mundo das arenas desportivas e dos serviços financeiros, e com ligações que vão de Las Vegas a Pittsburgh, passando pela Casa Branca, e que veem no Benfica um ativo com potencial por explorar, sobretudo no projeto “Benfica District” e no contrato de naming rights do Estádio da Luz, ainda por assinar, um dos maiores disponíveis no desporto europeu.

Quanto ao desfecho desta análise, a equipa de Rui Costa revela que “o Sport Lisboa e Benfica fará valer todos os direitos que lhe assistem, em defesa dos superiores interesses do Clube, reservando para breve uma decisão definitiva sobre esta matéria.” O tom é firme, mas a janela continua aberta.

A transferência das ações estava prevista para até ao final de julho, após aprovação dos acionistas, o que significa que o relógio já corre, e que a decisão do clube poderá chegar antes do verão.