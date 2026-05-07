‘Caros leitores’, Vista Alegre une-se ao universo Bridgerton da Netflix

Marca portuguesa junta se à Netflix e à Shondaland numa nova linha de mesa, prosseguindo a sua aposta em colaborações ligadas à cultura pop.

‘Caros leitores’, como diria a narradora de Bridgerton, uma marca portuguesa está agora ligada ao que é já uma marca televisiva. Após garantir um contrato de 400 milhões com Ikea, a Vista Alegre anunciou esta quinta-feira uma união ao universo da série da Netflix para o lançamento de uma nova linha de mesa.

A coleção da Vista Alegre em Bridgerton é desenvolvida em parceria com a Netflix e a Shondaland, a produtora da guionista Shonda Rhimes, segundo um comunicado divulgado pela marca. A nova linha de produtos procura transpor para a mesa o universo visual da série e junta uma marca portuguesa fundada em 1824 a uma produção televisiva lançada em 2020 (e já com quatro temporadas).

Concebida e produzida pela Vista Alegre, que retomou o crescimento nos lucros em 2025, a coleção inclui prato marcador, prato raso, prato de sobremesa, bule, açucareiro, leiteira, prato alto para bolo, um conjunto de duas chávenas de chá e um suporte para bolos de três andares. Segundo a marca, já está disponível nas lojas e online.

A diretora criativa da Vista Alegre, Alda Tomás, afirma que as flores originais da série foram reinterpretadas através da linguagem tradicional de pintura em porcelana da marca. “As composições foram desenvolvidas pelo VA Studio, inspirando-se tanto no universo visual de Bridgerton como nas composições decorativas do século XIX, introduzindo simultaneamente proporções contemporâneas sutis, refletindo o equilíbrio da própria série entre a elegância de época e uma sensibilidade moderna”, diz em comunicado.