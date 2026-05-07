Concorrência dá ‘luz verde’ à compra da Logifruit pela Mercadona

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ à compra, pela Mercadona, do controlo exclusivo da Logifruit Iberia e da sua filial portuguesa detida a 100%, Logienvases, em conjunto denominadas Grupo Logifruit.

A autoridade informa esta quinta-feira, no seu site, que “adotou uma decisão de não oposição na operação de concentração Mercadona / Logifruit”, dado que “a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”. Em 16 de abril, a AdC foi notificada desta operação.

A Mercadona é uma empresa familiar espanhola com atividade na distribuição retalhista de bens de consumo diário através de uma rede de estabelecimentos próprios, que explora sob a marca Mercadona, sendo participada maioritariamente pela FINOP, S.L., empresa controlada, em última instância, por Juan José Roig Alfonso.

Em Portugal, a Mercadona exerce atividade através da sociedade Irmãdona, que conta com uma rede de 69 lojas. O grupo Logifruit tem por atividade a prestação de serviços de aluguer e gestão de embalagens reutilizáveis de transporte (ERT), que incluem embalagens e caixas denominadas Reusable Plastic Containers (RPC) e paletes. Este grupo é representado em Portugal através da sociedade Logienvases.