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Diogo Orvalho e Mariana Gouveia de Oliveira são os novos sócios da Abreu Advogados

Para além da promoção de Diogo Orvalho e Mariana Gouveia de Oliveira, a Abreu promoveu ainda quatro associados sénior a advogados principais e oito associados a associados sénior.

A Abreu Advogados promoveu Diogo Orvalho, da área de Direito do Trabalho, e Mariana Gouveia de Oliveira, da área de Direito Fiscal, a sócios. Entre as promoções estão ainda quatro associados sénior passam a advogados principais e oito associados que sobem à categoria de associado sénior.

Estas promoções refletem a importância atribuída ao crescimento orgânico e à renovação geracional dos sócios, pilares essenciais para a continuidade e sustentabilidade do projeto da Abreu Advogados, estando confiantes que a sua experiência e visão constituirão um contributo relevante para o desenvolvimento futuro do escritório”, refere em comunicado a managing partner Inês Sequeira Mendes.

Os novos advogados principais são Luís Froes, Mariana Duarte e Telma Varelas, de Contencioso & Arbitragem, assim como João Lupi, da área de Financeiro.

Já os oito novos associados sénior são Benedita Marques Pombo (Corporate e M&A), Cláudia Ribeiro da Silva (Trabalho), Francisca Salgado da Costa (Clientes Privados & Empresas Familiares), Francisco Côrte-Real (Contencioso & Arbitragem), Liliana dos Santos Soares (Fiscal), Manuel André Martins (Fiscal), Manuel Santiago (Imobiliário) e Margarida Bernardino (Penal, Sancionatório e Compliance).

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