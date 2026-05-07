Diretora regional da Meta diz que Europa não precisa da sua própria cloud

⚡ ECO Fast Laura Bononcini, da Meta, afirmou que a Europa não precisa desenvolver a sua própria cloud, podendo utilizar soluções já existentes no mercado.

A diretora destacou que 30% dos unicórnios da União Europeia deixaram o continente nos últimos 15 anos, evidenciando a fuga de talentos e inovações.

Bononcini alertou que a falta de adoção de inteligência artificial pelas empresas europeias pode levar à sua substituição por concorrentes globais mais adaptados à nova realidade tecnológica.

A diretora de Políticas Públicas para a Europa do Sul da Meta, Laura Bononcini, afirmou esta quinta-feira que a Europa não precisa de construir a sua própria cloud, dizendo que pode “usar o que já está disponível”.

“Temos que usar a força que temos e avaliar o que já existe, não há necessidade de nós reconstruirmos toda a linha de produção (…) não há necessidade de na Europa termos a nossa própria cloud ou Inteligência Artificial (IA), podemos usar o que já está disponível”, disse no último dia do congresso da APDC, que decorre em Lisboa.

Bononcini referiu também que 30% dos unicórnios (empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares) da União Europeia saíram do continente nos últimos 15 anos. “Nós estamos, na verdade, a inovar, só que não escolhemos a Europa para ficar”.

A dirigente da Meta referiu também que só “20% das empresas europeias estão a usar inteligência artificial”, uma realidade que nos EUA é de “cerca de 80% e um pouco mais na China”.

“A grande ameaça para a nossa economia não é a IA substituir os trabalhadores europeus, é que os competidores globalizados pela IA vão substituir as empresas europeias que ainda não aceitaram essa realidade”, asseverou Bononcini.

A dirigente ressalvou ainda que nos anos 2000 a Europa detinha 20% da capitalização bolsista do mercado tecnológico global, número que atualmente ronda os 4%. “Nenhuma empresa europeia é uma das 10 mais valiosas do mundo”, acrescentou.