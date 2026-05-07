Effie Awards Portugal 2026 introduz júri alargado e aumenta categorias para 21

A segunda edição dos Effie Awards Portugal conta com várias novidades, com destaque para o processo de avaliação e o aumento das categorias de inscrição. Os prémios são promovidos pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) e pela Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP).

O processo de avaliação é a maior novidade, com Portugal a seguir a tendência do que acontece nas edições internacionais dos Effie Awards, com a existência de dois júris diferentes. Surge assim o júri alargado, para o qual as duas associações estão a convidar colaboradores dos seus associados para se inscreverem e integrarem a primeira fase do processo de avaliação dos Effie Portugal 2026. Este júri será responsável por selecionar os finalistas da próxima edição.

“Estes profissionais qualificados, provenientes de diferentes áreas do marketing e da comunicação, terão a oportunidade de contribuir com uma análise criteriosa, independente e representativa da diversidade do mercado, e reforçar o envolvimento da indústria no processo de avaliação dos prémios que distinguem a eficácia em marketing em Portugal”, explica a organização, em comunicado.

Os finalistas de 2026 serão posteriormente avaliados por um júri exclusivo, composto por treze personalidades da indústria, a quem caberá a atribuição dos Prémios Ouro, Prata, Bronze e Grande Prémio Effie.

Ao nível das categorias, das 19 categorias a concurso na primeira edição — que contou com 106 finalistas e 75 campanhas premiadas –, passam agora a existir 21 no total, nove de indústria e 12 de especialidade. Entre as principais alterações, destacam-se a divisão das categorias Saúde, Higiene, Beleza e Cuidado do Lar e Alimentação e Bebidas.

“Esta segunda edição dos Effie Awards Portugal representa mais um passo na afirmação da eficácia como critério central para avaliar o impacto real da comunicação e do marketing. As novidades deste ano, tanto ao nível das categorias como do processo de avaliação, reforçam a ambição de aproximar os prémios das melhores práticas internacionais e de garantir uma análise cada vez mais rigorosa, diversa e representativa do mercado”, afirma Teresa Burnay, presidente da APAN. “Para a APAN, é essencial envolver profissionais qualificados, com experiência e sentido crítico, num processo que distingue o trabalho que gera resultados concretos para as marcas e para os negócios”, aponta ainda.

Por sua vez, António Roquette, presidente da APAP, destaca que “os Effie Awards Portugal valorizam aquilo que torna o setor verdadeiramente relevante: a capacidade de transformar estratégia, criatividade e execução em resultados mensuráveis“. “A introdução de duas fases de júri e a evolução das categorias tornam esta edição mais robusta, mais abrangente e mais alinhada com a realidade atual da indústria. É uma oportunidade única para o talento das agências e dos anunciantes, trazer novos olhares e diferentes experiências para uma avaliação exigente, credível e capaz de reconhecer a eficácia do melhor trabalho desenvolvido em Portugal”, acrescentou.

As candidaturas para o júri alargado estão abertas até 19 de junho.