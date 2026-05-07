Embaixador de Portugal no Uruguai distinguido como “diplomata económico do ano”

João Pedro Antunes, embaixador de Portugal no Uruguai, foi distinguido pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) como o chefe de missão diplomática que mais se destacou pelos resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem do país no estrangeiro.

O prémio Francisco de Melo e Torres será entregue esta quinta-feira pela associação empresarial liderada por Rui Miguel Nabeiro ao embaixador português no Uruguai — onde está colocado desde 2020 — durante o Growth Forum 2026, o principal evento anual da CCIP, que este ano será dedicado aos acordos comerciais entre a União Europeia e o Mercosul e a Índia.

“A escolha coube à CCIP, em coordenação com o Instituto Diplomático, com base no contributo exemplar do embaixador João Pedro Antunes para o reforço das relações económicas bilaterais, a promoção do investimento e das exportações, e o apoio às empresas portuguesas, valorizando o papel da rede externa do Estado na criação de oportunidades e na defesa dos interesses de Portugal num contexto de crescente competitividade global, justifica a CCIP.

João Pedro Antunes é diplomata de carreira, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, com um percurso de mais de três décadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ingressou na carreira diplomática em 1991, tendo desempenhado funções consulares em Espanha — como cônsul em San Sebastián e depois em Bilbau — e exercido diversas funções na Secretaria de Estado e em postos externos.

Ao longo da sua carreira, destacou-se igualmente em áreas-chave da política europeia e externa, nomeadamente na Representação Permanente junto da União Europeia e em várias responsabilidades de direção no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como chefe de divisão e diretor de serviços (Assuntos de Segurança e Defesa) na Direção-Geral de Política Externa, bem como subdiretor-geral de Política Externa. Foi ainda coordenador nacional para as Conferências Ibero-Americanas.

Entre as distinções recebidas incluem-se a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, a Medalha de Mérito Aeronáutico de 1.ª classe (Força Aérea Portuguesa) e o grau de Comendador da Ordem de Isabel a Católica (Espanha).