Estabilidade nos bancos da LALIGA destaca-se entre a volatilidade europeia

Isto é confirmado pelo mais recente relatório do CIES Football Observatory, que revela que 65,2% das equipas em 55 campeonatos em todo o mundo mudaram de treinador pelo menos uma vez no último ano, uma proporção praticamente idêntica à registada doze meses antes numa amostra de 65 ligas.

Perante este cenário, a LALIGA apresenta um padrão diferencial. 60% dos treinadores da primeira divisão espanhola estão no comando há mais de um ano, um número superior à média internacional e que aponta para uma maior confiança nos projetos desportivos e nos processos de médio e longo prazo.

Neste contexto comparativo, a primeira divisão espanhola é a segunda mais estável de todas as analisadas em termos de continuidade dos treinadores, se forem analisados aqueles que estão na liga há mais de dois anos (45%), apenas atrás da Noruega (56,3%) e cinco pontos acima da Premier League (40%).

A LALIGA EA SPORTS ocupa também a segunda posição no ranking de permanência média dos treinadores no banco, com 29,1 meses, partilhando as mesmas ligas top 3 do indicador anterior. Os dados confirmam que a continuidade não é uma exceção isolada, mas um padrão que se estende à categoria principal do futebol profissional espanhol.

O relatório do CIES acrescenta ainda um raio-X da idade dos treinadores. A média global é de 49,5 anos, com máximos como a Bulgária (55,6 anos e sem técnicos com menos de 40 anos) e mínimos como a Suécia (43,5 anos). Nesta secção, a LALIGA HYPERMOTION encontra-se numa posição intermédia, com uma idade média de 51,7 anos e 10% dos treinadores com menos de 40 anos, uma combinação que reflete experiência, mas também uma abertura progressiva à mudança geracional.

A projeção internacional deste ecossistema reflete-se também na elite europeia. A próxima final da Liga dos Campeões terá dois treinadores espanhóis ao comando: Luis Enrique, no PSG, e Mikel Arteta, no Arsenal. Um facto que sublinha o valor competitivo do modelo espanhol, não só em termos de estabilidade interna, mas também como um grupo de treinadores capazes de liderar projetos de topo no futebol europeu.