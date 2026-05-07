Finanças escolhem diretor do ministério para a administração da CMVM

José Carlos Pereira está de saída de diretor do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças para ser administrador da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de acordo com as informações recolhidas pelo ECO.

A escolha de Joaquim Miranda Sarmento para completar a administração do regulador da bolsa já seguiu mesmo para o Parlamento, onde terá de ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), cujo parecer não é vinculativo. Só depois pode ser designado por resolução do Conselho de Ministros.

José Carlos Azevedo Pereira lidera o GPEARI desde 2017. É um organismo do Ministério das Finanças de Portugal focado em apoiar a formulação de políticas económicas, monitorizar finanças públicas e gerir relações internacionais e acordos financeiros.

Foi ainda sub-diretor deste gabinete entre 2014-2017, já depois de ter assumido a direção do Departamento de Análise Económica e Finanças Públicas (2013 -2014) e a liderança da Divisão de Modelização e Previsão (2008-2013).

Nestas funções, entre outras tarefas, trabalhou na elaboração do cenário macroeconómico do Orçamento do Estado e ajudou a preparar e participou nas reuniões de avaliação pós-programa da troika.

José Carlos Azevedo Pereira vai ocupar o lugar de vogal que ainda estava vago no conselho de administração da CMVM, presidido por Luís Laginha de Sousa e que é responsável pela supervisão e regulação dos mercados financeiros. A administração conta ainda com Inês Drumond (vice-presidente) e Juliano Ferreira e Teresa Silva (vogais).

O ECO questionou as Finanças sobre esta nomeação, que não quis fazer qualquer comentário.