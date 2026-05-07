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Garrigues assessora a Nscale em investimento no SINES Data Campus

A equipa de Garrigues que assessorou a Nscale foi liderada pelos sócios Marta Graça Rodrigues e Jorge Gonçalves.

A Garrigues assessorou a Nscale na expansão da sua colaboração com a Microsoft e a Start Campus relativamente ao SINES Data Campus, em Portugal.

“Como parte do acordo, os investimentos adicionais da Nscale, de 230 milhões de euros em infraestruturas partilhadas e 465 milhões de euros num segundo centro de dados de 200MW no SINES Data Campus, fazem deste um dos projetos de infraestrutura de IA mais significativos da UE e um dos maiores até à data em Portugal”, refere o escritório em comunicado.

A equipa de Garrigues envolvida na operação foi liderada pelos sócios Marta Graça Rodrigues e Jorge Gonçalves e incluiu ainda a associada principal Mariana Faria Santos e os associados Francisca Caeiro Bastos e Dário Berk Coelho.

“A instalação do SIN02 representa um dos investimentos privados em infraestruturas digitais mais significativos em Portugal e em toda a Europa, reforçando a posição do país como uma porta de entrada estratégica para a economia europeia de IA e dados”, sublinha o escritório.

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