GNR detém homem no Bombarral por furto de energia para minerar criptomoedas

A GNR deteve em flagrante um homem de 27 anos por furto de energia elétrica da rede nacional, numa operação relacionada com mineração de criptomoedas no concelho do Bombarral.

No decurso da investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, os militares da GNR detetaram uma ligação ilegal à rede elétrica de elevada intensidade. “Esta infraestrutura destinava-se a alimentar uma operação industrial de mineração de criptomoedas, o que levou à detenção em flagrante delito do suspeito e ao desmantelamento da operação num armazém local”, diz a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

A ação culminou na detenção do suspeito esta terça-feira, na localidade de Vale Covo, e no desmantelamento da estrutura. O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados aos Tribunais Judiciais de Caldas da Rainha e da Lourinhã.

Segundo a GNR, a investigação incluiu ainda quatro diligências de reconstituição de factos relacionadas com processos do mesmo tipo. Essas ações permitiram desmontar, em novembro de 2025, outras operações industriais de mineração nos concelhos do Bombarral, Óbidos e Lourinhã.

O material e as operações identificadas em 2025 tinham um valor estimado de cerca de 300 mil euros, segundo a mesma fonte. A operação contou com o apoio técnico da E-Redes.