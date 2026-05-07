Grupo segurador Rego compra 50% da corretora Corbroker
Um principio de fusão entre a 8ª e a 14ª maiores corretoras de seguros do país vai levar o Grupo familiar Rego para um volume de receitas líquidas acima dos 21 milhões de euros.
O Grupo Rego, detentor da corretora de seguros F.Rego, acaba de adquirir 50% do capital da também corretora de seguros Corbroker, prevendo o acordo a aquisição das restantes participações no início de 2029.
O negócio estava há meses para ser concluído e prevê a Corbroker a continuar a contar com as participações das empresas representadas pelos atuais sócios António Raposo de Magalhães e Miguel Vilarinho. Fernando Belchior, que era o maior acionista com 42,5% até se realizar a atual operação, vendeu a sua participação mas mantém-se na administração da Corbroker com António Raposo de Magalhães e Miguel Vilarinho passando esta a incluir também Pedro Rego, CEO da F.Rego.
A Corbroker manterá a sua atividade como operador independente, integrada no Grupo Rego e os 43 trabalhadores vão continuar. “Podemos assegurar que todos os postos de trabalho serão mantidos, comentou Pedro Rego, “estamos perante uma transação que pretende acrescentar e gerar valor, estando o principal valor duma empresa de serviços nas suas pessoas”, disse.
Com esta aquisição, o volume de negócios do Grupo Rego, composto em Portugal pela corretora F.Rego, pela mediadora especializada Semper e agora também pela Corbroker, atingiu 21 milhões de euros em 2025, quando adicionado 5,5 milhões de euros de vendas da Corbroker e antes das operações internacionais em Espanha e Brasil.
Em 2025 os resultados líquidos da Corbroker atingiram os 900 mil euros e, em 2025, o EBITDA atingiu perto de 1,7 milhões de euros, mas não foram adiantados valores do negócio.
Equipa e Complementaridade na base da operação
“A qualidade da sua equipa e o know-how acumulado, com clara especialização em várias áreas que são complementares à F.Rego”, foram motivos apontados por Pedro Rego para o interesse do Grupo Rego nesta operação mas, também, “a comunhão de valores e da forma de atuar no mercado foram igualmente fatores da máxima relevância, que estamos certos de que facilitarão e impulsionarão as sinergias entre as empresas”.
“As empresas irão manter a sua atividade independente, naturalmente colaborando e tirando partido de sinergias e complementaridade, adianta ainda Pedro Rego, “Os mixes de carteira não se deverão alterar substancialmente, mantendo a F. Rego um peso de mais de 95% em corporate e a Corbroker mais de 50%.
Com esta operação e por volume de negócios, o Grupo de Pedro e Sara Rego, descendentes do fundador Fernando Rego, aproxima-se do top 5 nacional entre os distribuidores de seguros.
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