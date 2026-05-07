Banca

Haitong Bank aumenta capital social

  • Lusa
  • 20:03

A decisão de aumentar o capital para 871.605.935 milhões de euros deveu-se à "conversão dos direitos atribuídos ao Estado Português e adquiridos pela Haitong".

O Haitong Bank deliberou aumentar o seu capital social para 871,6 milhões de euros, decorrente da conversão dos direitos atribuídos ao Estado e adquiridos pela Haitong International Holdings, relativos ao ano fiscal de 2020, foi anunciado esta quinta-feira.

“O Haitong Bank informa que foi deliberado o aumento do seu capital social, decorrente da conversão dos direitos atribuídos ao Estado Português e adquiridos pela Haitong International Holdings Limited, única acionista votante do Banco, relativos ao ano fiscal de 2020”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em consequência, o capital social do banco passa a ser de 871.605.935 milhões de euros, representado por 174.321.187 ações ordinárias.

O aumento do capital social foi realizado “na modalidade de incorporação da reserva especial […], no montante de 328.275,00 euros, tendo sido emitidas 65.655 novas ações ordinárias, com o valor nominal unitário de cinco euros”.

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