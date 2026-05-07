IA não está a ser implementada estrategicamente nas empresas, segundo o relatório ‘Skill Change Index’ da McKinsey

A inteligência artificial está a ser implementada de forma isolada e não operacional nas empresas, segundo o relatório da consultora americana McKinsey ‘Skill Change Index’, um indicador que analisa o futuro da automação nas organizações nos próximos cinco anos através de ferramentas como a IA.

O barómetro indica que a inteligência artificial já está a ser amplamente implementada em empresas em todo o mundo, mas de forma não estratégica. As organizações adicionam IA a processos mal concebidos, esperando que uma camada inteligente resolva as ineficiências estruturais por si só. No entanto, o resultado geralmente não é o esperado, alcançando mais velocidade, mas também mais caos, dívida operacional e mais ruído.

De acordo com o relatório, a IA é apresentada como uma nova fonte de capacidade operacional e eficiência, o que permitirá às empresas obter mais benefícios económicos. No entanto, a implementação de IA e agentes não envolve automatizar tarefas isoladas, mas sim redesenhar fluxos de trabalho inteiros. O desafio, portanto, é organizacional, não tecnológico.

A McKinsey traça um cenário de curto e médio prazo em que o trabalho do futuro será uma parceria entre pessoas, agentes e robôs. Esta leitura coincide com a proposta do NODUS, uma plataforma que redefine a forma como as empresas integram a IA com a governação e os critérios através de uma implementação arquitetónica dos Trabalhadores Digitais nas organizações.

A NODUS desenvolveu a implementação de infraestruturas de inteligência artificial que permitem às organizações aumentar a sua capacidade operacional através da integração e governação de agentes digitais nos processos reais da empresa, com critérios, supervisão humana e rastreabilidade.

Através da implementação arquitetónica e criteriosa da Inteligência Artificial, as empresas estão a alcançar benefícios como a gestão otimizada do inventário. Este é o caso de uma empresa agroalimentar especializada em colheita e distribuição de fruta em Lleida, que conseguiu otimizar a gestão do seu stock após a implementação do NODUS Digital Worker. Com este modelo, a empresa implementou o sistema ‘NODUS OS’ como uma infraestrutura de orquestração agrooperacional com um modelo híbrido governado.

A NODUS também alcançou a automatização de processos administrativos, como a gestão da faturação e documentação de uma agência de Barcelona especializada em serviços jurídicos e aconselhamento administrativo. A NODUS integrou um Digital Worker nos sistemas e repositórios de ficheiros existentes da empresa. Este agente digital era responsável por agrupar, atualizar e classificar automaticamente os documentos e os estados de processamento de cada cliente, centralizando a informação e facilitando o acesso em tempo real.

A implementação do NODUS OS também permitiu a esta agência reduzir a dependência de pessoas-chave nas operações. Certos processos estavam ligados a membros específicos da equipa, ficando presos quando estas pessoas estavam ausentes. Agora, a informação é centralizada, atualizada e acessível graças à infraestrutura, sem depender da disponibilidade de uma pessoa. Segundo o relatório da McKinsey, o problema não é quais as tarefas que são automatizadas, mas sim como o trabalho é reorganizado dentro das empresas.