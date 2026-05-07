Mercado Ibérico

Instituto Coordenadas salienta que o mercado de capitais europeu precisa de consolidar infraestruturas de mercado de ações integradas, eficientes e interoperáveis

  • Servimedia
  • 7 Maio 2026

Publicou um estudo que conclui que a competitividade financeira do continente dependerá da sua capacidade de consolidar infraestruturas de mercado de ações integradas, eficientes e interoperáveis.

Segundo a entidade, fá-lo numa altura em que a União Europeia deve dar um impulso definitivo ao projeto nascido em 2015 da União dos Mercados de Capitais e que integra de forma decisiva iniciativas como a União de Poupança e Investimentos (SIU) e o Roteiro de Mercado Único para avançar rumo a uma Europa com um mercado único. reais e operacionais,

A análise identifica que, apesar dos esforços regulatórios nos últimos anos, a Europa continua a operar como um mosaico fragmentado de mercados nacionais, com múltiplos MTFs, internalizadores sistemáticos, dark pools e câmaras de compensação não interoperáveis. Este cenário limita a capacidade do continente de competir com modelos como o dos Estados Unidos e atrasa o acesso ao capital para empresas e investidores europeus.

O Coordinates Institute sublinha que os mercados mais competitivos são aqueles capazes de integrar verticalmente toda a cadeia de valor: emissão, negociação, compensação, liquidação, custódia e fornecimento de dados e índices. Esta integração, acrescenta, permite concentrar liquidez, reduzir custos, melhorar a formação de preços, reforçar a resiliência e garantir autonomia estratégica face a operadores não pertencentes à UE.

Assim, para o think tank, a chave não é (apenas) a consolidação corporativa, mas a normalização operacional e a real interoperabilidade, em linha com os objetivos do Roteiro de Mercado Único. O estudo identifica o Grupo Deutsche Börse, o Grupo da Bolsa de Valores de Londres (LSEG) e a Euronext como a espinha dorsal do ecossistema europeu.

Nota que o Grupo Deutsche Börse representa atualmente o modelo mais abrangente e avançado de integração vertical dentro do ecossistema de mercado europeu. A sua estrutura liga de forma única todas as fases da cadeia de valor dos mercados de capitais, desde a emissão primária até à custódia global, incluindo negociação, compensação, liquidação, custódia e a disponibilização de soluções, dados e índices SaaS. Plataformas de negociação como a Xetra e a Eurex tornam-na uma referência essencial para a negociação de ações, ETFs e derivados na Europa.

A Eurex Clearing, a sua câmara de compensação, traz eficiência de margens e padronização de risco à escala pan-europeia, reforçando a estabilidade operacional. Esta plataforma reforça a posição estratégica do grupo ao oferecer um modelo de contraparte central forte que permite a netização de posições em grande escala e a padronização do risco.

Através da Clearstream, o Deutsche Börse Group oferece serviços pós-negociação em mais de 60 mercados internacionais, bem como garantias avançadas, serviços de fundos e soluções de emissão de ativos digitais através da sua plataforma D7. Juntamente com os seus fornecedores de índices e dados, como o ISS STOXX, a sua Bolsa Europeia de Energia (EEX) e a sua plataforma global de moeda e ativos digitais 360T, o grupo desempenha um papel sistémico na arquitetura financeira europeia e global, garantindo autonomia em áreas críticas e trazendo robustez e continuidade ao sistema financeiro do continente. O Instituto de Coordenadas identifica o Grupo Deutsche Börse como o roteiro prático mais avançado para concretizar um verdadeiro mercado único europeu.

Indica também que, na última década, o London Stock Exchange Group passou por uma transformação profunda, passando de operador tradicional de bolsa de valores a um dos principais fornecedores mundiais de dados financeiros, análises e infraestruturas de mercado. A integração estratégica da Refinitiv e do FTSE Russell colocou o LSEG no centro do ecossistema global de informação financeira.

Afirma que a LSEG continua a desempenhar um papel estruturalmente relevante nos mercados financeiros europeus e globais através de ativos-chave como a Bolsa de Valores de Londres, a plataforma pan-europeia Turquoise e a câmara de compensação LCH. Em particular, a LCH continua a ser uma das câmaras de compensação mais importantes do ponto de vista sistémico do mundo.

Embora o grupo já não faça parte do mercado único da UE, a sua infraestrutura mantém-se profundamente interligada com os mercados de capitais continentais. Esta interdependência faz do LSEG um pilar do equilíbrio financeiro na Europa, mas também expõe vulnerabilidades estruturais ligadas a dependências externas em compensação, fornecimento de dados e serviços pós-negociação, sublinha.

O Instituto de Coordenadas salienta que esta situação reforça a urgência estratégica da ESMA acelerar o desenvolvimento de capacidades autónomas nas infraestruturas financeiras, sem comprometer a cooperação com atores globais, nos termos que a CNMV espanhola tem expressado recentemente em defesa de regras comuns, não tanto semelhantes, promovendo uma intervenção regulatória rápida através do Regulamento Europeu que garante uma supervisão homogénea e um quadro regulatório mais flexível. Isso minimiza a fragmentação regulatória generalizada.

“Do ponto de vista estratégico, o LSEG ilustra tanto as forças da integração vertical em larga escala como os riscos associados à fragmentação regulatória e geopolítica. O seu alcance global, sofisticação tecnológica e liderança em dados contrastam com um panorama de infraestruturas ainda fragmentado na UE, destacando a necessidade da Europa de consolidar alternativas interoperáveis e competitivas dentro da sua própria jurisdição para salvaguardar a soberania financeira e a resiliência a longo prazo”, afirma.

No que diz respeito à Euronext, indica que esta se estabeleceu como a principal infraestrutura pan-europeia de câmbio de ações, integrando mercados de vários países (França, Países Baixos, Bélgica, Portugal, Irlanda, Itália e Noruega) sob uma única plataforma. “Nos últimos anos, o grupo fez progressos significativos no reforço da sua estratégia de integração vertical. Marcos chave incluem a internalização das atividades de compensação e a consolidação dos depositários centrais de valores mobiliários, o que permitiu à Euronext obter maior controlo sobre funções críticas pós-negociação. Estas medidas melhoraram a eficiência operacional, reduziram a dependência de fornecedores externos e reforçaram a consistência da sua cadeia de valor, desde a negociação até à liquidação.”

A Euronext também expandiu a sua presença em serviços de dados, índices e soluções tecnológicas, reforçando a sua capacidade de oferecer produtos integrados a emissores e investidores em múltiplas jurisdições. Esta trajetória reflete uma clara intenção estratégica de evoluir de um modelo puramente federado para uma infraestrutura mais coesa e interoperável, alinhada com os objetivos do mercado único europeu.

No entanto, o Instituto de Coordenadas salienta que a estrutura de governação multijurisdicional e federada da Euronext continua a apresentar limitações operacionais, regulatórias e de tomada de decisões. Estas restrições afetam a velocidade de integração e padronização em comparação com modelos mais centralizados. Apesar disso, a Euronext representa uma das formas mais tangíveis e credíveis de promover a integração financeira dentro da União Europeia.

Para além do núcleo principal, o Instituto destaca o papel do Grupo SIX, um operador na Suíça e Espanha, promotor de infraestruturas digitais com SDX; Nasdaq Nordic & Baltic, um referente tecnológico e de sustentabilidade, integrando sete mercados nórdicos e bálticos; e o Cboe Europe, um dos maiores MTFs pan-europeus, crítico para a concorrência e eficiência.

Sustenta que estes intervenientes reforçam a resiliência do sistema, embora também mostrem a magnitude da fragmentação que ainda precisa de ser ultrapassada através da integração vertical e interoperabilidade. Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente do Instituto, conclui que o progresso rumo a um verdadeiro mercado único de capitais é uma necessidade estratégica para a Europa, especialmente no contexto atual da SIU e do Roteiro de Mercado Único.

“A Europa não pode competir num cenário global de blocos financeiros sem infraestruturas integradas que permitam economias de escala e padrões comuns que resolvam a fragmentação. Não se trata de fundir operadores, mas de ligar um mercado único, interoperável, transparente e eficiente”, diz Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo da ICGEA, e alerta que a resiliência, autonomia estratégica e capacidade de financiar o próprio crescimento dependem da UE/ESMA conseguir unificar processos, harmonizar regulamentos, reduzir duplicações e barreiras, digitalizar e integrar a cadeia de valor e garantir um acesso fluido ao capital em todo o continente.

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