Líderes europeus preparam-se para eventuais conversas com Putin

Os líderes europeus estão a preparar-se para eventuais conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, noticia esta terça-feira o Financial Times (acesso pago), que cita um alto funcionário. Em causa estará a frustração das capitais europeias com a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump, para terminar a guerra na Ucrânia.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse acreditar que existe “potencial” para a União Europeia (UE) negociar com Putin e que o bloco conta com o apoio do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para fazê-lo.

“Estou a conversar com os 27 líderes nacionais [da UE] para vermos a melhor forma de nos organizarmos e identificarmos o que precisamos de discutir efetivamente com a Rússia quando chegar o momento certo para isso“, disse António Costa, citado pelo Financial Times. Segundo o presidente do Conselho, na cimeira de líderes da UE realizada no Chipre em março, Zelensky terá convidado os líderes a estarem “preparados para contribuir positivamente para as negociações”.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, considerou no final de março que é “preciso estabelecer diálogo com a Rússia para resolver os conflitos” em que está envolvida, afirmando concordar com a sugestão de Donald Trump para que Vladimir Putin participe na próxima cimeira do G20.

“É preciso estabelecer diálogo com a Rússia para resolver os conflitos em que a Rússia está envolvida. Portanto, desse ponto de vista, como observador externo — Portugal, que não faz parte do G20 —, não tenho nenhum problema em vislumbrar aspetos positivos nessa inclusão”, afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à margem da cimeira informal no Chipre.

Nesta sequência, o Politico escreveu na sua newsletter na altura que as declarações de Luís Montenegro não terão caído bem junto de alguns líderes europeus.