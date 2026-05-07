Mário Centeno prepara livro de memórias
Ex-governador do Banco de Portugal está a preparar um livro de memórias que se centra nos anos como ministro das Finanças de António Costa entre 2015 e 2020.
Mário Centeno está a preparar um livro de memórias sobre os anos como ministro das Finanças, noticia esta quinta-feira o Expresso. O ex-governador do Banco de Portugal, que se reformou recentemente da instituição, sinaliza que “será difícil” estar pronto a tempo das leituras de verão.
Contactado pelo Expresso, o antigo ministro das Finanças nos governos socialistas de António Costa explicou que esta “é uma ideia que está a amadurecer”, pelo ainda demorará algum tempo, não sendo ainda conhecida a editora que o publicará.
Mário Centeno deixou de ser governador do Banco de Portugal em 2025, sucedendo-lhe no cargo Álvaro Santos Pereira. Já este ano, com 59 anos, passou à reforma, após ter chegado a acordo com o regulador bancário. Foi ministro das Finanças entre novembro de 2015 e junho de 2020, tendo sido eleito presidente do Eurogrupo em dezembro de 2017.
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