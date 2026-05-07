Miguel Durão vai ser jurado de shortlist em Cannes

O criativo será o único português a participar nesta primeira fase da votação, que funciona como uma primeira triagem de todos os candidatos a troféu.

Miguel Durão, cofundador e diretor criativo da Stream and Tough Guy vai ser jurado de shortlist no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na categoria de Outdoor. O criativo será o único português a participar nesta primeira fase da votação, que funciona como uma primeira triagem de todos os candidatos a troféu e arranca um mês antes do início do festival, que decorre entre 22 e 26 de junho.

“O júri de finalistas desempenha um papel crucial na atribuição dos prémios. O seu trabalho na identificação de criatividade inovadora estabelece o padrão de excelência celebrado pelo Festival. A seleção deste ano reúne um grupo excecional de talentos provenientes de diferentes especialidades e mercados. A sua experiência única garantirá que a lista de finalistas reconheça o trabalho inovador que impulsiona o setor”, comenta no site do festival Simon Cook, CEO do Lions.

O festival revelou os jurados da sua 73º edição, em meados de abril. A presidente do Clube da Criatividade de Portugal e partner da Uzina, Susana Albuquerque, irá avaliar os trabalhos na categoria “Creative Data”, sendo também a única representante de Portugal no júri principal. É a terceira vez que a criativa é jurada em Cannes.