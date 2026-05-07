Negociação da reforma laboral termina sem acordo na Concertação Social

A ministra do Trabalho anunciou esta quinta-feira que a negociação da reforma laboral chegou ao fim sem que tenha sido possível chegar a um acordo na Concertação Social, “apesar dos esforços do Governo”. À saída de uma reunião no Palácio das Laranjeiras, Maria do Rosário Palma Ramalho acusou a UGT de intransigência, atirando que a central sindical liderada por Mário Mourão “não cedeu em nenhum ponto“.

“Encerramos o processo de negociação relativo ao anteprojeto Trabalho XXI. Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo, apesar de todo o esforço que o Governo fez“, indicou a ministra da tutela, em declarações aos jornalistas.

De acordo com Palma Ramalho, no encontro desta quinta-feira, nem a UGT, nem a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) — que tinha sinalizado, na véspera, disponibilidade para ceder numa série de pontos críticos — apresentaram propostas concretas, pelo que não havia mais matéria a debater, ditando o fim do processo.

“A UGT não tem nenhuma proposta mais a fazer, a não ser a que estão em Concertação Social e que foram entregues no devido tempo”, esclareceu o secretário-geral, Mário Mourão, que confirmou que a CIP não entregou um documento escrito que refletisse a abertura que foi anunciada na quarta-feira por Armindo Monteiro. “A UGT aceita propostas nos fóruns em que tem assento, não na comunicação social. Hoje ninguém apresentou aqui propostas“, afirmou.

Sem ter sido possível um acordo, a ministra do Trabalho explicou que o Governo seguirá com esta reforma laboral para o Parlamento, levando não a versão final que estava em cima da mesa na negociação na Concertação Social, mas uma nova versão com o anteprojeto original como base e os contributos que o Executivo considerar úteis. Palma Ramalho rejeitou a ideia de que a impossibilidade deste entendimento não é uma derrota, visto que o processo continua agora noutra sede.

Greve geral para 3 de junho. UGT junta-se?

No Primeiro de Maio, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, anunciou a convocação de uma greve geral para 3 de junho contra esta reforma da lei do trabalho. Esta quinta-feira, o sindicalista voltou a criticar esse pacote e a destacar essa paralisação.

Esta será a segunda greve geral contra a reforma laboral, sendo que a primeira aconteceu em dezembro e juntou a CGTP e a UGT. Questionado esta quinta-feira sobre a possibilidade de se juntar novamente à CGTP, Mário Mourão adiantou que a UGT “ainda não está nesta fase”.

“Nem sequer ainda submeti uma proposta destas aos órgãos da UGT, porque o nosso trabalho não se esgota apenas na Comissão Permanente da Concertação Social. Será também junto dos grupos parlamentares”, salientou o secretário-geral.

Já a ministra do Trabalho frisou que a greve é um direito fundamental dos trabalhadores.

(Notícia em atualização)