Paula Lopes sobe a managing director da Leo e Digitas em Portugal

A função não existia no grupo e pretende assinalar um novo capítulo na evolução das agências e reforçar a visão integrada do grupo num contexto de transformação acelerada do mercado da comunicação.

O Publicis Groupe Portugal nomeou Paula Lopes como managing director da Leo – agência criativa global do Publicis Groupe – e Digitas – agência de transformação digital que integra dados, tecnologia e criatividade.

A função, que não existia, pretende assinalar um novo capítulo na evolução das agências e reforçar a visão integrada do grupo num contexto de transformação acelerada do mercado da comunicação.

“Esta nomeação surge no seguimento da estratégia do Publicis Groupe de apostar em lideranças construídas a partir de dentro, com profundo conhecimento da organização, da sua cultura e dos seus clientes, e totalmente alinhadas com a filosofia Power of One, que coloca a colaboração, a integração de competências e o talento no centro da entrega de valor aos negócios”, nota a organização em comunicado.

Paula Lopes iniciou o seu caminho profissional na Leo Burnett como account executive, tendo vindo a assumir maiores responsabilidades no grupo.