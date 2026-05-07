Perfumes & Companhia investe 30 milhões para remodelar 50 lojas até 2030

⚡ ECO Fast A Perfumes & Companhia anunciou um investimento de 30 milhões de euros para remodelar cerca de 50 lojas até 2030, visando aumentar as vendas.

A empresa, que possui 120 lojas em Portugal, já remodelou oito estabelecimentos e reportou um crescimento de 25% nas vendas das lojas após as renovações.

A marca vai passar a chamar-se P&C, incluindo as lojas que operam hoje sob a marca Barreiros Faria.

A Perfumes & Companhia, detida pelo grupo Arié, tem em marcha um investimento de 30 milhões de euros para remodelar cerca de 50 lojas até 2030. A empresa, que se assume como líder do retalho de beleza em Portugal, conta com 120 lojas em todo o país — das insígnias Barreiros Faria e Perfumes & Companhia — e 30 gabinetes de estética.

“O nosso objetivo é fazer entre dez a 12 remodelações de lojas por ano. Começámos este processo em outubro do ano passado e já temos oito lojas remodeladas com o novo conceito“, explica ao ECO o diretor geral da Perfumes & Companhia, Pedro Aragonez, acrescentando que estas remodelações já se estão a refletir num aumento de 25% das vendas.

Além das renovações, o investimento de 30 milhões de euros serviu para inaugurar, no segundo semestre do ano passado, uma nova nave logística no Parque Industrial de Albarraque, em Sintra, que permitiu duplicar a área logística através da robotização. Permitiu também reforçar as equipas das áreas comercial e digital, lançar um novo site e dar início ao processo de rebranding da rede, em curso desde abril deste ano. “Passa por uma nova assinatura, uma atualização do logótipo e pela evolução de Perfumes & Companhia para P&C”, afirma Pedro Aragonez.





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Atualmente, a rede integra 70 lojas Perfumes & Companhia e 50 lojas Barreiros Faria, estando em curso um processo de unificação das duas marcas. O objetivo é que, dentro de três meses, todas as lojas, incluindo as da marca Barreiros Faria, passem a operar sob a designação P&C.

No que respeita à abertura de novas lojas, o porta-voz realça que “estão atentos a novas oportunidades” e reforça que este ano já abriram uma nova loja na Avenida da Igreja, em Lisboa.

Apesar de o canal online representar atualmente apenas 6% do volume de negócios, a loja digital cresceu 40% no último ano face a 2024. A meta é atingir um peso de 10% nas vendas até 2027.

A celebrar três décadas de história no próximo ano, a Perfumes & Companhia é uma empresa familiar 100% portuguesa. A primeira loja foi inaugurada em 1997, no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia. Atualmente, está presente em 63 cidades, com mais de 300 marcas e cerca de 30 mil referências. Em 2015, o grupo Arié adquiriu a rede de perfumarias da família Barreiros Faria.

Com cerca de 900 colaboradores nas duas insígnias, a Perfumes & Companhia fechou o último ano com um volume de negócios próximo dos 200 milhões de euros, o que representa um crescimento de cerca de 5% em termos homólogos.

A ambição é continuar a crescer “num mercado que tem crescido de forma significativa nos últimos anos”, conclui o diretor-geral da Perfumes & Companhia.