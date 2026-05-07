Portugal marca presença entre as 60 melhores agências de comunicação da Europa. Corpcom é a única 100% portuguesa
O ranking “The 60 Best Agencies in Continental Europe”, promovido pela PRovoke Media, inclui a presença de cinco agências de comunicação a operar no mercado português.
Cinco agências com presença no mercado português — Atrevia, Burson, Corpcom, LLYC e Marco — marcam presença na lista das 60 melhores agências de comunicação da Europa Continental pela PRovoke Media, uma das principais publicações internacionais do setor das relações-públicas e comunicação. A Corpcom é a única das cinco agências totalmente portuguesa.
O ranking da Provoke Media reconhece agências multinacionais, especialistas setoriais e empresas independentes de referência, sediadas em 15 países europeus. Deste ranking sairão os vencedores de Agência do Ano, num evento que será realizado no dia 21 de maio, em Londres, juntamente com os EMEA Sabre Awards.
A lista de agências foi elaborada pela equipa editorial da publicação e inclui empresas com experiência em comunicação corporativa e de consumo, assuntos públicos e comunicação financeira, bem como nos setores da tecnologia e da saúde. As empresas foram avaliadas com base num conjunto de critérios que inclui, desempenho financeiro, criatividade, cultura, liderança e inovação.
Na listagem surge também a MA Family, que opera a partir de Portugal, e se concentra em clientes tecnológicos em mercados externos.
Recorde-se que o projeto “Science Doesn’t Make Noise, It Makes Sense” realizado pela Corpcom para a Nova FCT, ganhou um Innovation Sabre Awards EMEA 2026. A agência de comunicação está ainda nomeada para dois prémios nos EMEA Sabre Awards, a que se junta a Central de Comunicação com uma nomeação.
