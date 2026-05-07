Redes voltarão a falhar “se amanhã acontecer outra tempestade igual”

Miguel Almeida, CEO da NOS, admitiu esta quinta-feira que, caso volte a acontecer outra tempestade como a depressão Depressão Kristin, que afetou gravemente as redes de telecomunicações com a destruição de milhares de postes, sobretudo na zona centro, “não há nada que se possa fazer para mudar isso”.

O líder da operadora falou no congresso anual das telecomunicações da APDC, que termina esta quinta-feira em Lisboa, onde considerou ser difícil contornar uma tempestade desta magnitude.

“No que diz respeito à reposição integral dos serviços e da rede de infraestruturas, daquilo que era antes da tempestade, e se amanhã acontecer outra tempestade igual as consequências vão ser as mesmas”, atirou Miguel Almeida.

No entanto, o CEO da NOS explica que a empresa retirou algumas aprendizagens daquilo que aconteceu em janeiro, admitindo que a organização se está a preparar “para que no futuro possa fazer melhor”.

Miguel Almeida vincou ainda que não atribui culpas nem ao Governo nem à Proteção Civil pela forma como geriram o pós-tempestade. “O pós-evento não foi mal gerido pelas entidades públicas, não atribuo um comportamento menos que excelente ao Governo e à Proteção Civil”, finalizou.