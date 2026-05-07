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Renault sem acordo com sindicados suspende adjudicação de veículos a fábricas espanholas

  • Lusa
  • 17:41

Sem acordo com os sindicatos, a Renault anunciou que "é obrigada a suspender a atribuição de veículos a Espanha, abrindo a possibilidade a outras localidades dentro da rede industrial global".

A Renault Espanha decidiu suspender a atribuição de novos veículos às suas fábricas no país, após não ter chegado a acordo com os sindicados, e colocou em cima da mesa uma nova proposta, eliminando algumas melhorias. A empresa teve quinta-feira a 10.º reunião de negociação com os sindicatos sobre o acordo coletivo 2026-2028, mas as duas partes não chegaram a um consenso.

Sem um acordo com os sindicatos, a administração da Renault Espanha anunciou, em comunicado, que “é obrigada a suspender a atribuição de veículos a Espanha, abrindo a possibilidade a outras localidades dentro da rede industrial global”.

A empresa disse ter apresentado aos sindicatos a “última oferta possível”, com melhorias salariais ligadas ao Índice de Preços do Consumidor (IPC), por três anos, com um adicional de 1% em 2026.

Segundo a Renault, esta proposta incluía também a reformulação do prémio de desempenho, um aumento de 15% na taxa de horas extraordinárias, um aumento no bónus de flexibilidade e um investimento anual mínimo de 300.000 euros para melhorar as condições nas fábricas e reforçar o apoio à saúde mental.

Na reunião foi ainda discutida a atribuição efetiva de três novos veículos à fábrica de Palência, em Espanha, e a continuidade da atribuição de dois veículos híbridos à fábrica de Valladolid.

Como não foi possível alcançar um acordo, a empresa apresentou uma nova proposta negocial, com condições menos favoráveis. A nova proposta elimina a alocação de novos modelos e reduz as melhorias económicas, apesar de manter os aumentos ligados exclusivamente ao IPC.

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