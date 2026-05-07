Rússia alerta missões diplomáticas para prepararem saída de Kiev

A Rússia alertou as missões diplomáticas em Kiev para prepararem a saída da capital ucraniana, uma vez que Moscovo planeia lançar um ataque em massa como resposta a qualquer tentativa da Ucrânia de interromper as comemorações do Dia da Vitória da Rússia com bombardeamentos, violando o cessar-fogo unilateral anunciado para 8 e 9 de maio.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, instou os diplomatas a obedecerem ao aviso de ataque emitido na segunda-feira pelo Ministério da Defesa do país, através de um vídeo publicado no Telegram.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia insta veementemente as autoridades do seu país… para tratarem esta declaração com a máxima responsabilidade e garantirem a evacuação imediata da cidade de Kiev, do pessoal das representações diplomáticas e outras, em virtude da inevitabilidade de um ataque retaliatório contra Kiev pelas Forças Armadas da Rússia”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citada pela Reuters.

Maria Zakharova afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez “declarações agressivas e ameaçadoras” ao abordar uma possível interrupção das comemorações russas durante um discurso numa reunião da Comunidade Política Europeia na Arménia, que decorreu na segunda-feira.

Tensão e receios de bombardeamentos aumentam

A Ucrânia, em resposta ao cessar-fogo anunciado por Moscovo durante o dia do desfile militar que assinala a vitória soviética sobre a Alemanha nazi, tinha também decretado tréguas com início a 6 de maio (passada quarta-feira). Contudo, a resposta russa foi a oposta, com bombardeamentos em áreas urbanas e uma escalada de ataques com drones e artilharia.

Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia, não tendo confirmado a sua adesão à proposta ucraniana, cometeu mais de 1.800 violações do cessar-fogo apenas durante a manhã de quarta-feira, incluindo ataques aéreos e operações no terreno. “A escolha da Rússia é um desprezo evidente por um cessar-fogo e pela preservação de vidas”, disse o presidente da Ucrânia, citado pela Reuters.

Em reação aos ataques russos, a Ucrânia enviou esta quinta-feira 32 drones para Moscovo que foram destruídos, informou a Rússia. O autarca de Moscovo, Sergei Sobyanin afirmou através do Telegram que as defesas aéreas russas foram ativadas para responder a ataques de drones ucranianos contra a capital, citado pela Reuters.

Durante uma semana de troca de várias ameaças entre as partes, a Rússia anunciou esta quinta-feira uma trégua de dois dias na guerra na Ucrânia a partir da meia-noite (22:00 de Lisboa) para as comemorações do Dia da Vitória.

“Estamos a falar dos dias 08 e 09 de maio”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

A presidência russa (Kremlin) já tinha anunciado uma trégua unilateral para os dias 08 e 09 de maio, véspera e dia em que é comemorada a vitória soviética sobre os nazis, mas a situação atual é de tensão, com acusações mútuas sobre o cumprimento de cessar-fogos.