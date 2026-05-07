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Sérvulo assessora Grupo Estoril-Sol na transmissão do casino da Póvoa de Varzim

A equipa da Sérvulo que esteve do lado do Grupo Estoril-Sol na transmissão do casino da Póvoa de Varzim ao Grupo Barrière foi liderada pelo sócio Rui Medeiros.

A Sérvulo & Associados assessorou o Grupo Estoril-Sol na transmissão da concessão de jogo do casino da Póvoa de Varzim ao Grupo Barrière, operador francês de gaming e hospitalidade premium. A operação, concluída em abril de 2026, insere-se no processo de reorganização do mapa concessionário do jogo em Portugal.

“A assessoria abrangeu a estruturação do enquadramento jurídico e financeiro da transição, a articulação com as entidades reguladoras e a negociação das condições de passagem de ativos operacionais, relações laborais, posições contratuais e responsabilidades perante o Estado concedente”, explica o escritório em comunicado.

A equipa da Sérvulo foi liderada pelo sócio Rui Medeiros e contou com a participação de Francisca Mendes da Costa, Miguel Dias Neves e Inês Gonçalves Elias, da área de Direito Público, Rita Canas da Silva e Dora Joana, da área do Direito do Trabalho, e Pedro Vidigal Monteiro, da área de Tecnologia e Proteção de Dados.

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