T-Systems integra fornecedores da Ford na Catena-X, o espaço de dados da indústria automóvel

O objetivo da Ford é ter dados de CO₂ fiáveis, padronizados e rastreáveis em toda a cadeia de abastecimento para compreender a pegada de carbono dos produtos, bem como tê-los como base para cumprir requisitos regulamentares e objetivos de sustentabilidade e consolidar decisões baseadas em dados.

Com este projeto, a empresa salientou que a divisão de serviços de digitalização da Deutsche Telekom consolida-se como fornecedora de Data Spaces na Europa, apoiando fornecedores de topo, independentemente do seu tamanho, região ou grau de digitalização, desde a consulta inicial até à troca bem-sucedida de dados através da plataforma.

Segundo Elke Anderl, diretora comercial da T-Systems, estão a incorporar os principais fornecedores da Ford “no ecossistema de dados da indústria automóvel. Isto envia um sinal claro: a Catena-X está a estabelecer-se como o padrão. Isto permite aos fornecedores manter o controlo sobre os seus próprios dados. E as empresas contribuem assim para a sua segurança, proteção de dados e maior independência económica.”

A Catena-X é o primeiro Espaço de Dados do mundo para a indústria automóvel. Um ecossistema de dados “colaborativo e de confiança” onde as empresas mantêm o controlo sobre os seus dados em todos os momentos. Os dados sobre as emissões de CO₂ permanecem nos sistemas dos parceiros e são partilhados apenas seletivamente. Desta forma, a empresa defende que a Catena-X não só promove transparência e eficiência, como também o cumprimento dos requisitos regulamentares e uma transformação sustentável das cadeias de abastecimento.

A T-Systems é membro fundadora e parceira da associação Catena-X Automotive Network, e é uma das dez acionistas da empresa operacional Cofinity-X. A T-Systems oferece uma vasta gama de serviços relacionados com Catena-X: desde consultoria e integração até soluções de ligação Catena-X e Dataspace-as-a-Service.

Juntamente com a sua empresa-mãe, Deutsche Telekom, a T-Systems participou em projetos pioneiros de Data Spaces na Europa e possui a experiência e soluções concretas para desenvolver e implementar Data Spaces. A sua proposta baseia-se numa combinação de capacidades que integram cloud, análise de dados, cibersegurança, interoperabilidade e conhecimento regulatório.

“Os Espaços de Dados são uma resposta estratégica europeia a uma necessidade concreta: construir uma economia de dados baseada na interoperabilidade, confiança e soberania. São uma infraestrutura estratégica para a Europa inovar, cooperar e competir sem renunciar aos seus princípios”, afirmou Elena Madera, Chefe de Indústria e Setor Automóvel da T-Systems Iberia.