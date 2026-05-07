Crédito à Habitação

Taxa Euribor sobe a 3 meses para máximo de mais de um ano e cai a 6 e 12 meses

  • Lusa
  • 12:12
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Esta quarta-feira, a taxa Euribor subiu a três meses para 2,248%, mas desceu a seis meses para 2,522% e a 12 meses para 2,795%.

A taxa Euribor subiu esta quinta-feira a três meses para um máximo desde abril de 2025 e desceu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,248%, continuou abaixo das taxas a seis (2,522%) e a 12 meses (2,795%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,522%, menos 0,034 pontos do que na quarta-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também cedeu, para 2,795%, menos 0,072 pontos do que na sessão anterior.
  • Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu, ao ser fixada em 2,248%, mais 0,008 pontos e um novo máximo desde abril do ano passado.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor de abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março: a três meses ganhou 0,066 pontos, para 2,175%; a seis meses avançou 0,132 pontos, para 2,454%; e a 12 meses aumentou 0,182 pontos, para 2,747%.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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