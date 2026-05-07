Inteligência Artificial

“Temos hoje 40 pedidos de instalação de data centers”, diz Pinto Luz

Miguel Pinto Luz afirmou que existem atualmente quatro dezenas de pedidos de instalação de data centers em Portugal, e pretende que estes projetos contribuam positivamente para a vida dos portugueses.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou esta quinta-feira que existem atualmente “40 pedidos de instalação de data centers” em Portugal.

Depois de o Governo ter aprovado, em março, o Plano Nacional de Data Centers, que pretende atrair novas infraestruturas para o país, Miguel Pinto Luz deixou claro que o objetivo do Executivo não é atrair investidores para território nacional “só porque trazem investimento para Portugal e têm acesso a energia barata”, mas sim garantir que estes projetos contribuam para melhorar a vida e as condições dos portugueses. “Portugal não está para venda ao desbarato”, atirou o governante.

Miguel Pinto Luz esteve presente no congresso anual do setor das comunicações, onde abordou também os desafios e dificuldades do setor das telecomunicações em Portugal.

Na sua intervenção, o ministro criticou o setor pelas críticas dirigidas ao Governo na sequência dos problemas causados pelas tempestades, nomeadamente a demora na reposição da rede fixa de telecomunicações, situação que ainda se mantém em algumas zonas mais de três meses depois do comboio de tempestades que afetou o país, pedindo que “deixem de apontar o dedo ao Governo” pelo sucedido no passado e que “contribuam todos para melhorar as telecomunicações em Portugal”.

O ministro das Infraestruturas e Habitação esclareceu ainda que a cloud soberana nacional será garantida pela IP Telecom, que “irá no fundo fornecer serviços ao Estado e a pequenas PME”, indicando que quem vai gerir essa infraestrutura será o Ministério da Reforma do Estado.

“Temos uma conclusão prevista [da cloud] para 2030, e a partir dessa data estimamos uma poupança de 30 milhões de euros”, explicou Miguel Pinto Luz. O ministro lembrou ainda que, no âmbito da cloud soberana, é a Anacom que tem o papel de ponto único de contacto para investidores que cheguem a Portugal, permitindo identificar de forma mais clara com quem devem articular para avançar com novos projetos.

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