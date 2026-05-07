Turismo fluvial do Douro exige plano nacional. “Já não podemos crescer sem estratégia”

A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AAMTD) reclama um plano nacional para o futuro do turismo fluvial na via navegável do Douro, defendendo que o setor “já não pode crescer sem estratégia”. A atividade gera cerca de 400 milhões de euros por ano e emprega diretamente mais de oito mil pessoas.

De acordo com dados da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), o turismo fluvial na via navegável do Douro recebeu 1.388.646 passageiros em 2025, o que representa o oitavo ano consecutivo de crescimento e um impacto económico estimado entre 350 e 450 milhões de euros. O setor reúne 113 operadores, 252 embarcações e mais de 31.500 escalas registadas no ano passado.

A associação, que representa os principais operadores da via navegável do Douro, incluindo a Douro Azul, a CroisiEurope, a Tomaz do Douro, a Rota Ouro do Douro e a Viking Cruises, alerta para o risco de estrangulamento das infraestruturas críticas do rio.

Com 16.974 eclusagens realizadas em 2025, mais 9% do que no ano anterior, e episódios de avaria documentados nas eclusas de Crestuma-Lever, Bagaúste e Carrapatelo, a AAMTD exige ao Estado português um plano urgente de investimento nas infraestruturas fluviais.

A associação considera que “a capacidade atual das eclusas representa já um limite estrutural ao crescimento do setor” e avisa que, sem intervenção imediata, corre-se o risco de comprometer a experiência dos turistas e a competitividade dos operadores nacionais face à concorrência europeia.

Nesse sentido, a AAMTD defende a criação de um plano estratégico nacional para o turismo fluvial no Douro, com horizonte 2030, envolvendo o Governo, a APDL, as autarquias ribeirinhas e os operadores privados. A associação sublinha que o setor “não pode continuar a crescer sem um enquadramento estratégico que assegure a sua sustentabilidade, competitividade e capacidade de planeamento a longo prazo”.

“O Douro não é apenas um rio. É uma via navegável de classe mundial que gera 400 milhões de euros por ano e emprega diretamente oito mil pessoas. A AAMTD existe para garantir que este ativo seja gerido com a inteligência, a ambição e a seriedade que ele merece. E exigimos do Estado português que esteja à altura desta responsabilidade”, afirma Mário Ferreira, presidente da direção, citado em comunicado.

O Douro não é apenas um rio. É uma via navegável de classe mundial que gera 400 milhões de euros por ano e emprega diretamente oito mil pessoas. A AAMTD existe para garantir que este ativo seja gerido com a inteligência, a ambição e a seriedade que ele merece. Mário Ferreira Presidente da direção da AAMTD

Com centenas de milhares de turistas oriundos dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália, a associação considera ainda que “Portugal deve usar esta posição competitiva única para afirmar o Douro como o destino de turismo fluvial de referência da Europa do Sul, em competição direta com o Reno e o Danúbio”.

Por fim, a AAMTD antecipa um crescimento contínuo do setor até 2030, com o aumento do número de operadores e da frota, defendendo que essa “expansão seja orientada por critérios de sustentabilidade ambiental, planeamento territorial e qualidade da experiência turística”.