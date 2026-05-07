Visabeira quer tirar Vista Alegre Atlantis da Bolsa de Lisboa. Cristiano Ronaldo tem 10%

A Visabeira e outros acionistas que controlam 84,76% da Vista Alegre Atlantis (VAA) propuseram esta quinta-feira a retirada das ações da empresa da Bolsa de Lisboa, dado que o free float da cotada está “progressivamente mais residual”, atualmente na ordem dos 5,24%.

A proposta será debatida em Assembleia Geral a 29 de maio. A Visabeira propõe pagar 1,07 euros por ação aos acionistas que não votarem favoravelmente a deliberação, caso a proposta venha a ser aprovada na reunião magna.

“Face a esta concentração de capital da VAA no grupo Visabeira e ao contexto global e evolução

dos mercados, não se prevê, no curto-médio prazo, a sua dispersão em mercado regulamentado ou aumento de capital com recurso a subscrição pública”, explicaram os acionistas em comunicado à CMVM.

Desde o último aumento de capital social da sociedade, em 2019, verifica-se um free float da

VAA progressivamente mais residual, atualmente na ordem dos 5,24% (incluindo 110 ações próprias), recordaram.

Os acionistas lembraram também que uma das empresas de Cristiano Ronaldo entrou no capital da VAA em 2024.

“A alteração de maior dimensão na estrutura acionista da VAA, desde então, teve lugar em 2024no âmbito de uma transação fora de mercado, aquando da entrada da CR7, SA na VAA (10% do capital social) e na Vista Alegre Espanha (30% do capital social), com o objetivo de fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro”, notaram.

Em acréscimo, a empresa tem vindo a dar resposta às suas necessidades financeiras através

de fontes alternativas à emissão de capital, destacando-se a emissão obrigacionista colocada junto do público em 2024, por 5 anos, explica ainda.

“Neste contexto e numa ponderação custo-benefício, as acionistas signatárias não consideram existir particular benefício para a sociedade, os seus acionistas e demais stakeholders na manutenção da negociação das ações da VAA em mercado regulamentado, afigurando-se no seu melhor interesse uma redução dos custos inerentes a essa negociação”, acrescenta na mesma nota.

Em 2025, no primeiro ano completo com o futebolista Cristiano Ronaldo na estrutura acionista, a Vista Alegre conseguiu retomar a trajetória de crescimento nos lucros, que subiram para 4,7 milhões de euros depois de terem encolhido 34% no ano anterior.

O grupo de Ílhavo, que vai construir uma nova fábrica após garantir um contrato de 400 milhões com a multinacional sueca IKEA para o fornecimento de louça de mesa em grés, reportou igualmente um volume de negócios consolidado de 144,3 milhões e que ficou 5,5% acima do período homólogo.