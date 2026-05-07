Von der Leyen anuncia primeiros contratos SAFE com Polónia e Lituânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Polónia e Lituânia serão os primeiros países a assinar os contratos no âmbito dos empréstimos europeus para gastos militares SAFE (Security Action for Europe).

Von der Leyen adiantou, através da rede social ‘X’, que “só estes dois planos somam mais de 50 mil milhões de euros”, acrescentando que o SAFE vai “reforçar a nossa indústria de defesa por toda a Europa”.

Portugal tinha recebido luz verde de Bruxelas para aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos ao abrigo do programa, destinados a modernizar as capacidades militares do país.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, durante uma audição regimental na Assembleia da República em abril, afirmou esperar que os contratos no âmbito dos empréstimos europeus SAFE sejam assinados este mês de maio. Na altura, Nuno Melo não entrou em detalhes, afirmando que ainda estão numa fase pré-contratual.

Além desta estrutura, o governante e presidente do CDS-PP disse que está a ser estudada a criação de uma outra entidade “que poderá contar com figuras de reputado reconhecimento nacional, de diferentes áreas governativas” além de “personalidades a indicar pela Assembleia da República”, para acompanhar este ciclo de investimentos.