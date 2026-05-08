⛽Governo reduz desconto do ISP na próxima semana

O Governo diminuiu o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tendo em conta a descida esperada dos preços dos combustíveis na próxima semana. O apoio sobre o gasóleo sobe 1,47 cêntimos e sobre a gasolina 0,21 cêntimos.

Na portaria publicada em Diário da República esta sexta-feira, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar, no continente, descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina “de 60,78 euros e de 49,80 euros”, por cada mil litros, respetivamente.

De acordo com dados da ACP, os preços dos combustíveis vão descer significativamente na próxima semana. Antes da aplicação do desconto agora divulgado, o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer nove cêntimos, enquanto na gasolina a descida será de dois cêntimos.

Esta semana, o gasóleo subiu sete cêntimos e a gasolina 6,3 cêntimos, tendo em conta o aumento do desconto extraordinário do ISP em 1,5 cêntimos no gasóleo e 0,6 cêntimos na gasolina, para 7,5 cêntimos e 5,1 cêntimos, respetivamente.

O Governo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

O Executivo tem vindo a ajustar todas as semanas o valor deste apoio a vigorar para os dois tipos de combustível. Portugal já optou por implementar um mecanismo semanal, em 2022, para mitigar o impacto da subida do preço dos combustíveis na sequência da invasão russa à Ucrânia.

O mecanismo temporário criado pelo então ministro das Finanças, João Leão, tinha uma fórmula de revisão e fixação dos valores das taxas unitárias do ISP da gasolina e gasóleo e que veio pôr fim a Autovoucher.

(Notícia atualizada às 18h32)