5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, a Caixa Geral de Depósitos vai revelar os resultados do primeiro trimestre do ano. A marcar o dia estão ainda dados do Banco de Portugal sobre as ações de cooperação e as estatístiscas do INE sobre o comércio internacional e do Eurostat sobre a energia.

CGD apresenta resultados

Pelas 16h30, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai revelar os resultados do primeiro trimestre do ano. Em 2025, a CGD registou lucros de 1,9 mil milhões de euros, o maior resultado de sempre do banco público. O resultado subiu 10% em relação a 2024 e teve um fator extraordinário que ajuda a explicar o desempenho: a venda da participação na Águas de Portugal à Parpública, que gerou um ganho não recorrente de 188 milhões de euros.

Banco de Portugal divulga relatório de ações de cooperação

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta sexta-feira o relatório anual da atividade de cooperação referente a 2025. Em 2024, o número de ações de cooperação do BdP subiu para 157, mais sete que no ano anterior, tendo os países de língua portuguesa voltado a ser os mais abrangidos por estas iniciativas. Os dados abordaram um “ganho de eficiência”, uma vez que, apesar do aumento do número de ações, o número de dias afetos à atividade desceu – de 1.591 para 1.536.

Acionistas da Galp reunidos em assembleia geral

O Conselho de Administração da Galp vai propor à assembleia geral de acionistas um aumento de 4% do dividendo por ação para 0,64 euros, relativo a 2025, tendo já sido antecipado um dividendo intercalar de 0,31 euros por ação em agosto de 2025. A subida no dividendo será complementada por um programa de recompra de ações no montante de 250 milhões de euros que terá início em março de 2026, prevê a empresa.

INE apresenta dados de comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar esta sexta-feira novas estatísticas do comércio internacional referentes a março. Em fevereiro, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de, respetivamente, -14,9% e -6,3% (-14,1% e -2,3%, pela mesma ordem, em janeiro de 2026).

Eurostat divulga dados de eletricidade e gás

Num contexto marcado pela guerra no Médio Oriente e pela escalada dos preços da energia, o Eurostat divulga esta sexta-feira novos dados como os preços da eletricidade e do gás natural para consumidores não domésticos referentes ao segundo semestre de 2025.