Advanced Factories encerra portas com 34.657 participantes e um impacto económico de 91 milhões de euros

Durante três dias, o encontro reuniu 34.657 participantes e profissionais do setor industrial em Barcelona para descobrir as mais recentes inovações e tecnologias 4.0 para a indústria, o que deixou um impacto económico em Barcelona de 91 milhões de euros.

Durante a cerimónia de encerramento, Hereu afirmou que “estamos a viver alguns anos em que a indústria espanhola enfrenta uma mudança estrutural muito séria. Para defender os valores da Europa, é necessário criar uma indústria melhor, através do fortalecimento industrial, com mais cadeia de valor acrescentada feita na Europa e imbuída de valores europeus.”

Da mesma forma, o ministro enfatizou a aplicação de todas as tecnologias ao nosso dispor para melhorar a produtividade do setor. “Trata-se da automação dos processos de produção, robotização, IA, e onde a cibersegurança é um elemento elementar para garantir a eficiência dos projetos. O tempo dar-nos-á perspetiva, mas estamos perante uma nova revolução industrial”, afirmou.

“FÁBRICAS SOMBRIAS”

Ao longo de três dias, a Advanced Factories apresentou 1.697 inovações e soluções em inteligência artificial, automação industrial, robótica, integração de sistemas IT/OT, gémeos digitais, IoT, cibersegurança e eficiência energética, entre outras, por 758 empresas expositoras.

A Advanced Factories também organizou uma nova edição do Congresso Industry 4.0, que reuniu 436 especialistas e oradores internacionais para abordar as tecnologias e tendências que estão a transformar a indústria.

Uma delas é o papel das chamadas ‘fábricas escuras’, fábricas de produção totalmente automatizadas que podem operar sem intervenção humana direta no local. De acordo com dados da Grand View Research, prevê-se que o mercado europeu deste tipo de fábrica atinja uma receita estimada de mais de 47 mil milhões de dólares até 2030 e uma taxa de crescimento anual composta de 8,6% entre 2025 e 2030.

Neste contexto das ‘fábricas escuras’, o diretor de Transformação Digital Industrial da Sonae Arauco, Ángel García Bombín, explicou que elas também podem resolver “a questão da eficiência e aproximar-se da otimização. Temos de tornar as fábricas mais previsíveis e as ‘fábricas escuras’ aproximam-nos desta previsibilidade. Também temos de proteger o negócio; Encontramo-nos em situações em que é cada vez mais difícil encontrar trabalhadores para certas tarefas.”

Destacando o papel do trabalhador, o diretor espacial da ARAInnov da Michelin Espanha Portugal, Miguel Ruano Domingo, afirmou que têm “um processo produtivo onde muitas pessoas trabalham, mas queremos abrir caminho para a automação, sempre acompanhados pela pessoa, tornando os trabalhadores mais felizes nos seus trabalhos, além de melhorar a segurança, manutenção, etc.”.

Por sua vez, o diretor comercial da ESTUN Robotics, Ignacio Moreno, defendeu que estendemos a mão ao modelo asiático. “Este é um modelo de padronização e tentativa de simplificar o máximo possível” e acrescentou que “quando estas ‘fábricas escuras’ começam a agir, a robótica colaborativa não tem de desaparecer.”

Com o objetivo de um futuro industrial mais automatizado, robotizado e eficiente, a Advanced Factories encerrou a sua décima edição e já anunciou as datas da próxima, que terá lugar a 31 de março, 1 e 2 de abril de 2027, novamente em simultâneo com a AMT – Advanced Machine Tools.