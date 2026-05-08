Alvo de OPA do UniCredit, Commerzbank sobe lucros para máximo trimestral e corta mais 3.000 empregos

O Commerzbank, alvo de uma oferta pública de aquisição do italiano UniCredit, registou um lucro recorde de 913 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 9,4% do que em 2025. Informou ainda que o resultado operacional melhorou no mesmo período em 10,7%, para o máximo de 1.358 milhões de euros.

O segundo maior banco privado alemão, que tem cerca de 40.000 funcionários, vai cortar mais 3.000 empregos a tempo inteiro até 2030, além dos já anunciados, e já negociou com os representantes dos trabalhadores a transformação. Em fevereiro de 2024 tinha comunicado o corte de 3.900 empregos até finais de 2027, a maior parte na Alemanha.

Os rendimentos líquidos por comissões do Commerzbank melhoraram para o recorde de 1.100 milhões de euros (+8,9%), no entanto, os rendimentos por juros desceram entre janeiro e março para 2.047 milhões de euros (-1,1%). O banco em que o Estado alemão possui uma participação de 12% aumentou as provisões para riscos para 142 milhões de euros, contra 123 milhões do ano anterior.

“Começamos o ano com resultados num nível recorde. Isso demonstra que a nossa estratégia funciona e que tem mais potência do que o planeado inicialmente”, disse a CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, ao apresentar os números. “Crescemos com mais força do que o esperado e os nossos novos objetivos até 2030 refletem isso”, acrescentou Orlopp.

O Commerzbank, que reduziu a taxa de capital ordinário de nível 1 para 14,5% (15,1% um ano antes) e tem uma taxa de eficiência de 53,4% (56,1% um ano antes), considerou ainda que os planos do UniCredit continuam a ser “vagos e envolvem riscos consideráveis de execução”, sustentando que o banco italiano usa narrativas enganosas que o desacreditam.

O UniCredit apresentou esta semana uma oferta de 0,485 ações do banco italiano por cada ação do alemão, que segundo o Commerzbank representa 31,07 euros por ação de acordo com a cotação do UniCredit de 64,06 euros no final da negociação em 04 de maio de 2026. A troca voluntária de ações por todas as ações do Commerzbank valoriza o banco alemão em 35.000 milhões de euros.