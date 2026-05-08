Beja é a primeira cidade na Europa a receber cimeira mundial de enoturismo

Beja vai ser a primeira cidade na Europa a receber uma edição do Global Summit on Responsible Enoturism (Cimeira Global sobre Enoturismo Responsável), evento que vai reunir especialistas, produtores, investidores e operadores turísticos do setor vínico.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta sexta-feira, a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo anunciou que, depois de Punta del Este, no Uruguai, e de Penglai, na China, a 3.ª edição de Global Summit on Responsible Enoturism vai decorrer na cidade de Beja, entre os dias 31 deste mês e 3 de junho.

O evento, considerado um dos principais a nível internacional dedicado ao enoturismo e à gastronomia, é da responsabilidade da Global Wine Tourism Organization e está inserido na programação do título de Cidade Europeia do Vinho 2026 atribuído ao Baixo Alentejo.

Segundo o presidente da ERT do Alentejo, José Manuel Santos, a cimeira mundial vai reunir na capital de distrito “muitos dos melhores especialistas de enoturismo de quase todos os continentes”, como América do Sul, Estados Unidos da América e Europa, em painéis sobre “monitorização, fluxos turísticos, enoturismo urbano [e] sustentabilidade”.

Assim como produtores de vinho, operadores turísticos, entidades públicas, investidores e académicos do setor. “Além desta dimensão de conhecimento, acoplámos um workshop de vendas [em que] vamos trazer 20 operadores turísticos internacionais para conhecer e fazer negócio com os nossos hotéis, com as nossas adegas [e] com os nossos enoturismos”, disse à agência Lusa o presidente da ERT.

Ao mesmo tempo, o evento vai permitir “visitas técnicas a algumas aldeias do Baixo Alentejo” para dar a conhecer “aquilo que é o nosso produto” vínico. Para José Manuel Santos, este “evento de projeção internacional” tem um “interesse significativo” pelo facto de “elevar e projetar a notoriedade do Baixo Alentejo” e “ajudar a sustentar e a estruturar melhor o produto do enoturismo na região”.

A cimeira vai decorrer na Pousada de Beja e estima-se a participação de “cerca de 300 pessoas”. A sessão de abertura, no dia 01 de junho, contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, e do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

A Cidade Europeia do Vinho 2026 é promovida pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo e pela CIMBAL, com o apoio das 13 câmaras que integram o organismo, ou seja, apenas fica de fora um dos municípios do distrito de Beja, o de Odemira, que faz parte da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral.