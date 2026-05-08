Cultura

Cinemas tiveram mais receitas e menos espectadores até abril face a 2025

 Lusa,

Janeiro foi o melhor mês do quadrimestre em termos de audiências, superando os 1,2 milhões de espectadores e os 8,8 milhões de euros de receita.

Os cinemas portugueses registaram este ano, até abril, 24,7 milhões de euros de receitas de bilheteira, com um aumento de 6,5% face a igual período de 2025, mas perderam 1,4% em número de espectadores em sala. De acordo com dados mensais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgados esta sexta-feira, as salas de cinema somaram 3.636.185 espectadores no primeiro quadrimestre deste ano, o que representa uma ligeira quebra de 1,4% — 53.175 entradas — comparando com período homólogo.

Janeiro foi o melhor mês do quadrimestre em termos de audiências, superando os 1,2 milhões de espectadores e os 8,8 milhões de euros de receita. Março teve os valores mais baixos, com 4,2 milhões de euros e 632.399 entradas.

Comparando com 2025, abril passado também somou uma quebra de 15,6% de assistência, para um total de 866.343 pessoas nos cinemas, e de 6,7% em receita bruta de bilheteira, somando 5,9 milhões de euros. Em abril, o filme mais visto foi “Super Mario Galaxy: O Filme”, com 262.408 entradas e 1,8 milhões de euros de bilheteira.

No total do quadrimestre, o filme português mais visto em sala foi “Entroncamento”, de Pedro Cabeleira, com 7.213 espectadores, seguindo-se “Projecto Global”, de Ivo M. Ferreira, com 5.411 entradas, e “Terra Vil”, de Luís Campos, com 3.714.

Dos 135 filmes estreados até abril nas salas de cinema, 15 foram de produção portuguesa, o que significou uma quota de 11,1%. No entanto, dos 24,7 milhões de euros arrecadados com a exibição de cinema, apenas 242.689 euros – 1% – diziam respeito ao cinema português, e a quota de espectadores foi de 1,4% (50.564 entradas) do total de 3,6 milhões contabilizados.

De acordo com o ICA, em abril estavam a funcionar 490 salas de cinema, 40% das quais exploradas pela exibidora NOS Lusomundo Cinemas, líder do mercado. Em abril de 2025, a exibição acontecia em 528 salas, com a NOS Lusomundo Cinemas a ter uma quota de 41,3% do mercado.

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