Concorrência abre investigação aprofundada à fusão das donas da Amparo e Milaneza na moagem

A Autoridade da Concorrência decidiu abrir uma investigação aprofundada à operação de concentração das operações de moagem dos grupos Cerealis e BetterFoods, que pretendia juntar a Cerealis Moagens com as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos.

A decisão, tomada pelo conselho de administração do regulador da concorrência no passado dia 29 de abril de 2026, é justificada porque “a operação de concentração notificada suscita sérias dúvidas, à luz dos elementos recolhidos, e em atenção aos critérios definidos no artigo 41.º, quanto à sua compatibilidade com o critério estabelecido no n.º 3 do artigo 41.º do mesmo diploma, no que respeita à maioria dos mercados relevantes identificados”, justifica a autoridade.

Os dois históricos grupos portugueses do setor agroalimentar anunciaram em dezembro passado a fusão, que visava “reforçar a competitividade e a capacidade industrial do setor moageiro português, num momento de rápida transformação do mercado ibérico”.

Com perto de 760 trabalhadores, a dona da Milaneza e da Nacional passou no ano passado a controlar uma fabricante checa de massas com receitas de 70 milhões.

Fundada a 8 de fevereiro de 1919 como Amorim, Lage & Soares Lda. – uma aliança de José Alves de Amorim (tio de Américo Amorim), Manuel Gonçalves Lage e Aníbal Soares –, a partir dos anos 1930, a Cerealis ficou a ser detida apenas pelas famílias Amorim e Lage (50%/50%). Ao fim de 102 anos, a segunda e terceira gerações resolveram vender as participações à Teak Capital, holding pessoal de Carlos Moreira da Silva, e à Tangor Capital, da família Silva Domingues.

Já o grupo Better Foods, que em 2018 resultou da fusão da Ceres com a Germen, integra sete empresas, incluindo quatro industriais dedicadas sobretudo à produção de farinhas, empregando perto de 275 pessoas.

Com origens que remontam ao século XIX, quando foi fundada a Moagem Ceres, o Grupo Better Foods apresenta-se como “o maior grupo moageiro português”, produtor de farinhas e ingredientes alimentares. Antes da fusão integrava quatro unidades moageiras: Ceres (Porto), Germen e Carneiro Campos (Matosinhos), e Granel (Vila Franca de Xira).