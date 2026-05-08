EDP renova concessão em São Paulo

A EDP assinou esta sexta-feira a renovação por mais 30 anos da concessão de distribuição de energia em 28 municípios do estado de São Paulo e prevê investir 5 mil milhões de reais até 2030. Os investimentos previstos na área de concessão em São Paulo representam um aumento de cerca de 30% face ao período entre 2019 e 2024, informou a gigante portuguesa do setor de energia.

Apenas no Estado de São Paulo, a EDP atende 2,2 milhões de clientes residenciais, rurais e industriais e, com a renovação do contratado, continuará responsável pela distribuição de energia nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista até 2058.

Sobre os investimentos nas cidades paulistas, os 866 milhões de euros serão destinados à modernização da infraestrutura energética, digitalização do sistema, automação da rede e reforço da resiliência da distribuição perante eventos climáticos extremos. Em comunicado, a companhia indicou ainda que investiu mais de 28 milhões de reais (cerca de 4,4 milhões de euros) em 102 projetos sociais desde 2021, beneficiando mais de 500 mil pessoas na sua área de concessão paulista.

A assinatura da renovação da concessão ocorreu em Brasília, com a presença do Presidente brasileiro, Lula da Silva, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente executivo da EDP na América do Sul, João Brito Martins.

Durante o evento “Sente a Energia: investimentos em energia e melhorias no Luz Para Todos”, organizado pelo Ministério de Minas e Energia do país, o Governo brasileiro também renovou concessão com outros cinco grupos do setor de energia.

A EDP está presente em praticamente todos os estados brasileiros através das suas atividades na cadeia de valor de energia de geração, de transmissão e de distribuição. Em 2026, lembrou o executivo João Brito Martins em entrevista à Lusa, o Grupo EDP celebra 50 anos de atividade global e 30 anos de presença no Brasil.

“É um momento em que renovamos o nosso compromisso com o Brasil e com a distribuição de energia”, sublinhou o executivo, classificando a sexta-feira como “um dia especial” e recordando a renovação da concessão da EDP no Espírito Santo no ano passado. “Fomos a primeira empresa nesta leva de renovação de concessões, fomos a primeira empresa a ter a concessão renovada, em julho de 2025 e, agora, temos a nossa segunda concessão renovada para nossa operação de São Paulo”, sublinhou.

A renovação acontece a partir de um decreto federal de 2024, que regulamentou a licitação e a prorrogação das concessões e estabeleceu diretrizes para a modernização das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil. O novo regramento exigiu, por parte das companhias, melhoria da distribuição, consequentemente, da qualidade do fornecimento de energia que chega até as casas, comércios e meio rural.

Para o ministro Alexandre Silveira, os antigos contratos, firmados ainda no final da década de 1990, eram considerados pouco exigentes com relação aos critérios de qualidade no fornecimento de energia elétrica para os consumidores brasileiros.