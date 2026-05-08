Embraer com receitas de 1,2 mil milhões de euros até março

A Embraer teve receitas de 7,6 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, um aumento homólogo de 18%, divulgou esta sexta-feira a fabricante aeronáutica brasileira.

Segundo a empresa, o resultado representa “o maior nível para o primeiro trimestre de todos os tempos”, destacando crescimentos anuais de 47% em Defesa e Segurança e de 32% na Aviação Comercial.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu 488,6 milhões de reais (77,3 milhões de euros), com margem de 6,4%, acima dos 5,6% registados no mesmo período do ano passado. Segundo a Embraer, “as tarifas de importação dos EUA totalizaram 13 milhões de dólares durante o trimestre”, equivalentes a cerca de 11,5 milhões de euros, afetando os resultados operacionais da companhia.

A fabricante entregou 44 aeronaves entre janeiro e março, incluindo 10 jatos comerciais, 29 executivos e cinco aeronaves militares, num aumento de 47% face às 30 entregues no primeiro trimestre de 2025. A carteira de encomendas firmes da companhia atingiu 32,1 mil milhões de dólares (28,4 mil milhões de euros), considerado um recorde pela própria Embraer e mais de 20% acima do valor registado há um ano.

Na área de Defesa e Segurança, a Embraer entregou à Força Aérea Portuguesa uma aeronave KC-390 Millennium e um avião A-29 Super Tucano durante o primeiro trimestre deste ano. Segundo a fabricante, Portugal já recebeu quatro aeronaves KC-390 Millennium de um total de seis contratadas, havendo duas unidades ainda por entregar.

No programa A-29 Super Tucano, a Força Aérea Portuguesa recebeu cinco aeronaves de um total de 12 encomendadas, ficando sete aviões ainda pendentes de entrega.

Na Aviação Comercial, a Embraer registou receitas de 293 milhões de dólares (259 milhões de euros) no trimestre, um aumento homólogo de 45%, impulsionado por maiores volumes de vendas e preços.

A área de Aviação Executiva totalizou receitas de 418 milhões de dólares (370 milhões de euros) no período, num crescimento de 30% face ao mesmo trimestre de 2025, devido ao aumento dos volumes e à variedade de produtos.

Já a divisão de Serviços e Suporte alcançou receitas trimestrais de 490 milhões de dólares (434 milhões de euros), uma subida homóloga de 15%, sustentada por maiores volumes em todos os segmentos, especialmente em Defesa & Segurança.

Ainda no balanço, a Embraer reiterou as previsões para 2026, estimando receitas entre 8,2 mil e 8,5 mil milhões de dólares (7,3 mil e 7,5 mil milhões de euros) e entregas de até 85 aeronaves comerciais. O fluxo de caixa livre ajustado sem a subsidiária Eve foi negativo em 2,4 mil milhões de reais (380 milhões de euros), devido ao reforço de inventários para suportar um maior volume de entregas nos próximos trimestres.

A posição consolidada de caixa encerrou março em 12 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros), enquanto a empresa reportou uma carteira robusta e “perspetiva operacional” mantida para o conjunto do ano.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa. Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.