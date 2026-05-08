IGCP vai emitir até 1.500 milhões em Obrigações do Tesouro a quatro e dez anos
Novos leilões estão marcados para 13 de maio. No anterior leilão comparável a dez anos, IGCP colocou 745 milhões à taxa de 3,304%.
O IGCP anunciou que realizará na próxima quarta-feira, 13 de maio, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a quatro e a dez anos com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.
Num comunicado, o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indicou que as OT a serem leiloadas — “OT 0,475% 18Out 2030” e “OT 3,25% 13Jun2036” — vencem, respetivamente, em 18 de outubro de 2030 (quatro anos e cinco meses) e em 13 de junho de 2036 (dez anos e um mês).
No anterior leilão comparável a dez anos, realizado a 8 de abril, o IGCP colocou 745 milhões de euros em “OT 3,25% 13Jun2036” à taxa de 3,304% e a procura cifrou-se em 1.342 milhões de euros, 1,80 vezes o montante colocado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
IGCP vai emitir até 1.500 milhões em Obrigações do Tesouro a quatro e dez anos
{{ noCommentsLabel }}