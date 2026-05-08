Mercados

IGCP vai emitir até 1.500 milhões em Obrigações do Tesouro a quatro e dez anos

  • Lusa
  • 14:10

Novos leilões estão marcados para 13 de maio. No anterior leilão comparável a dez anos, IGCP colocou 745 milhões à taxa de 3,304%.

O IGCP anunciou que realizará na próxima quarta-feira, 13 de maio, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a quatro e a dez anos com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indicou que as OT a serem leiloadas — “OT 0,475% 18Out 2030” e “OT 3,25% 13Jun2036” — vencem, respetivamente, em 18 de outubro de 2030 (quatro anos e cinco meses) e em 13 de junho de 2036 (dez anos e um mês).

No anterior leilão comparável a dez anos, realizado a 8 de abril, o IGCP colocou 745 milhões de euros em “OT 3,25% 13Jun2036” à taxa de 3,304% e a procura cifrou-se em 1.342 milhões de euros, 1,80 vezes o montante colocado.

