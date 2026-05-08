Ignacio Mas-Bagà, CEO do Girona FC, contra a pirataria: “Estão a roubar ao clube dos seus amores”

Numa publicação publicada no seu perfil do LinkedIn, Mas-Bagà fez um apelo à reflexão, condenando a ilegalidade do consumo de futebol e destacando as consequências que isso tem para os clubes e para a competitividade da LALIGA.

Na sua mensagem, Mas-Bagà refletiu sobre as recentes notícias do desmantelamento de uma plataforma de futebol pirata e os comentários negativos que esta gerou, tanto contra a LALIGA como contra plataformas como a Movistar Plus+. Para Mas-Bagà, a pirataria não é uma questão abstrata, mas uma realidade que afeta diretamente todos os adeptos, independentemente da sua equipa, seja Barça, Real Madrid, Villarreal ou Girona FC.

O CEO do Girona FC sublinhou que, embora muitos adeptos não o admitam, “estão a roubar o clube dos seus amores”. Além disso, recordou que a pirataria custa ao futebol espanhol cerca de 700 milhões de euros por ano, “esse dinheiro poderia ser usado para: melhorar estádios, contratar melhores jogadores, reter talentos, desenvolver uma academia de jovens, gerar emprego, continuar a fazer crescer a nossa liga e os nossos clubes”, acrescentou.

Mas-Bagà também apelou à consistência, recordando que, embora o preço do futebol televisivo possa ser debatido, “consumir futebol ilegalmente tem consequências diretas na indústria que todos queremos mais forte”. Na sua publicação, sublinhou que, tal como não é justificável roubar em lojas de luxo devido ao preço elevado dos produtos, “também não vale a pena justificar a pirataria no futebol”.

Por fim, o executivo insiste que a maioria dos clubes reinveste quase tudo o que gera em crescimento e competitividade, deixando claro que “o futebol não vive no ar”.

Esta declaração de Mas-Bagà destaca a preocupação dos treinadores de clubes e da LALIGA perante um problema que afeta toda a indústria e que, segundo muitos especialistas, deve ser tratado com urgência para garantir o futuro da competição e dos seus clubes.